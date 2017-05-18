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18 мая 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Лекарственное страхование россиян обойдется государству в 480 млрд рублей
На лекарственное обеспечение уже заложено 180 млрд рублей. Еще 300 млрд необходимо для покрытия потребностей тех людей, которые покупают лекарства из перечня жизненно необходимых за свои деньги.
На реализацию программы лекарственного страхования в России необходимо около 480 млрд рублей, заявила директор департамента лекарственного обеспечения Минздрава РФ Елена Максимкина в кулуарах Российского фармацевтического форума Института Адама Смита.

«Около 480 млрд требуется для покрытия всего населения. Сейчас уже заложено 180 млрд рублей на лекарственное обеспечение. Требуется еще 300 млрд для покрытия лекарственного обеспечения тех людей, которые покупают за свои деньги лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП)», – цитирует Елену Максимкину ИА «Прайм».

В марте 2016 года Минздрав начал подготовку проекта закона о лекарственном страховании. Механизм лекарственного страхования предполагает, что пациент, проходящий лечение по полису ОМС, сможет получить назначенные ему препараты бесплатно либо оплатить лишь часть их стоимости. Как сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова, ведомство разрабатывает несколько вариантов системы лекарственного страхования для российских пациентов. Внедрить эту модель планируется в 2019 году, когда запланированный рост тарифа отчислений в фонд ОМС позволит покрыть расходы на реализацию проекта.

Проект Минздрава уже получил одобрение замглавы Минпромторга Сергея Цыба. По его мнению, определить «проблемные зоны» этой инициативы позволит анализ результатов уже работающих пилотных проектов.



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