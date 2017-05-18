Лекарственное страхование россиян обойдется государству в 480 млрд рублей

В марте 2016 года Минздрав начал подготовку проекта закона о лекарственном страховании. Механизм лекарственного страхования предполагает, что пациент, проходящий лечение по полису ОМС, сможет получить назначенные ему препараты бесплатно либо оплатить лишь часть их стоимости. Как сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова, ведомство разрабатывает несколько вариантов системы лекарственного страхования для российских пациентов. Внедрить эту модель планируется в 2019 году, когда запланированный рост тарифа отчислений в фонд ОМС позволит покрыть расходы на реализацию проекта.Проект Минздрава уже получил одобрение замглавы Минпромторга Сергея Цыба. По его мнению, определить «проблемные зоны» этой инициативы позволит анализ результатов уже работающих пилотных проектов.