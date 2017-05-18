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18 мая 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Причина трети смертей в мире – сердечно-сосудистые заболевания
В прошлом году в мире было зарегистрировано почти 18 миллионов случаев смерти от них.
Международный коллектив медиков (2,3 тысячи экспертов из 133 стран) рассчитал, что примерно треть всех смертей в мире происходит из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Соответствующее исследование опубликовано в Journal of the American College of Cardiology, кратко о нем сообщает Американский колледж кардиологии.

В число стран с наибольшей смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний входят государства Восточной Европы, Центральной Азии, Ближнего Востока, Южной Америки, Черной Африки и Океании. В Японии, Андорре, Перу, Франции, Израиле и Испании этот показатель самый низкий, передает Лента.ру.

Исследователи заметили, что за последние пять лет процесс снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Южной Кореи и странах Западной Европы замедлился.

Эти выводы основаны на статистике за 1990-2015 годы. Так, в 2015 году в мире было зарегистрировано более 400 миллионов человек, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, и почти 18 миллионов случаев смерти от них. С 1990 по 2010 годы средний показатель смертности по этой причине снизился (из-за повышения качества медицинского обслуживания в странах с высоким уровнем дохода), однако в течение последних пяти лет этот прогресс замедлился.

Например, во всем мире в 1990 году на каждые сто тысяч человек было зарегистрировано в среднем 393 смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Этот показатель упал до 307 в 2010 году, а в течение следующих пяти лет — до 286.

Специалисты призывают ученых и политиков бороться с сердечно-сосудистыми заболеваниями, основными факторами риска возникновения которых считаются высокое кровяное давление, плохое питание, высокий уровень холестерина, курение табака, чрезмерное употребление алкоголя и ожирение.

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