Причина трети смертей в мире – сердечно-сосудистые заболевания

Международный коллектив медиков (2,3 тысячи экспертов из 133 стран) рассчитал, что примерно треть всех смертей в мире происходит из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Соответствующее исследование опубликовано в Journal of the American College of Cardiology, кратко о нем сообщает Американский колледж кардиологии.



В число стран с наибольшей смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний входят государства Восточной Европы, Центральной Азии, Ближнего Востока, Южной Америки, Черной Африки и Океании. В Японии, Андорре, Перу, Франции, Израиле и Испании этот показатель самый низкий, передает Лента.ру.