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18 мая 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Инновационный метод позволит лечить тяжелые переломы без трансплантатов
Новая технология позволяет выращивать новые костные ткани. Если будет установлено, что этот метод, комбинирующий ультразвук, стволовые клетки и генную терапию, безопасен и эффективен и для человека, то травматологию ждет революция.
Новый инновационный метод сращивания тяжелых переломов предложили ученые из некоммерческой клиники Cedars-Sinai из Лос-Анджелеса. Результаты исследования опубликованы в Science Translational Medicine.

«Мы только в начале революции в области ортопедии, — заявил содиректор программы костевой регенерации и строловых клеток Cedars-Sinai Дэн Газит. — Мы, комбинируя инженерный подход с биологическим подходом, развиваем регенеративную инженерию, которая, по нашему мнению, является будущим медицины», передает РИА АМИ.

В настоящее время используются ежегодно более 2 миллионов костных трансплантатов для лечения серьезных травм, связанных с ДТП, войнами и удалениями опухолей. В результате таких травм в костях образуются большие трещины, которые не позволяют им срастись самостоятельно. Поэтому роль трансплантата — заполнить этот зазор между сохранившимися частями кости.

Новая методика, разработанная в Cedars-Sinai, может обеспечить альтернативу костным трансплантатам. В ходе эксперимента учеными была создана матрица коллагена — белка, который организм использует для строительства костей. Она была имплантирована в зазор между двумя частями кости у животного. В матрицу на протяжении двух недель вводились собственные стволовые клетки. А чтобы процесс восстановления костной ткани был начат, непосредственно в стволовые клетки при помощи ультразвука и микропузырьков вводился ген кости.

Через 8 недель после операции зазор между частями кости перестал существовать и переломы ног были вылечены у всех лабораторных животных. При этом новая часть кости оказалась столь же прочной, как и хирургические костные трансплантаты.

«Это первое исследование, которое продемонстрировало, что при помощи ультразвука можно доставлять гены в собственные стволовые клетки животного и эта техника может эффективно использоваться для лечения незаживающих переломов костей», — заявил Дэн Газит.

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