Инновационный метод позволит лечить тяжелые переломы без трансплантатов

В настоящее время используются ежегодно более 2 миллионов костных трансплантатов для лечения серьезных травм, связанных с ДТП, войнами и удалениями опухолей. В результате таких травм в костях образуются большие трещины, которые не позволяют им срастись самостоятельно. Поэтому роль трансплантата — заполнить этот зазор между сохранившимися частями кости.Новая методика, разработанная в Cedars-Sinai, может обеспечить альтернативу костным трансплантатам. В ходе эксперимента учеными была создана матрица коллагена — белка, который организм использует для строительства костей. Она была имплантирована в зазор между двумя частями кости у животного. В матрицу на протяжении двух недель вводились собственные стволовые клетки. А чтобы процесс восстановления костной ткани был начат, непосредственно в стволовые клетки при помощи ультразвука и микропузырьков вводился ген кости.Через 8 недель после операции зазор между частями кости перестал существовать и переломы ног были вылечены у всех лабораторных животных. При этом новая часть кости оказалась столь же прочной, как и хирургические костные трансплантаты.«Это первое исследование, которое продемонстрировало, что при помощи ультразвука можно доставлять гены в собственные стволовые клетки животного и эта техника может эффективно использоваться для лечения незаживающих переломов костей», — заявил Дэн Газит.