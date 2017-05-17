Найдено 15 особо опасных разновидностей супербактерий

Ведущий автор исследования Джеймс Массер признал, что обнаружение штамма CG307 в Хьюстоне у такого большого числа людей явилось сюрпризом для ученых, поскольку до сих пор в мире встречались единичные случаи у больных в Европе, Азии, Африки и Южной Америки. Ученый предполагает, что, возможно, это связано с тем, что Хьюстон – большой портовый город, через который проходят многие торговые пути и бывает много людей из разных частей света.Важным результатом данного исследования является то, что ученые смогли разработать систему классификации, которая с помощью компьютерного анализа прогнозирует устойчивость бактерий к 12 из 16 тестируемых антибиотиков. Эта система может помочь в более точной диагностике и выборе эффективной лекарственной терапии, сказал Массер изданию CIDRAP.