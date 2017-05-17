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17 мая 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Найдено 15 особо опасных разновидностей супербактерий
Бактерии вырабатывают фермент, разрушающий практически все антибиотики.
В поиске новых терапевтических стратегий борьбы с лекарственно устойчивыми бактериями американские ученые проводили исследования среди пациентов клиники Хьюстона с инфекционной формой Klebsiella pneumoniae. У трети пациентов был обнаружен малоизученный редкий штамм супербактерии, передает РИА АМИ.

Ученые систематизировали геномы 1777 штаммов клебсиеллы, продуцирующих бета-лактамазы расширенного спектра (БЛРС) – ферменты бактерий, делающие их устойчивыми к антибиотикам. У трети больных оказался малоизученный штамм CG307, а у четверти больных – штамм CG258, обладающих высокой лекарственной устойчивостью. В CG307 ученые выделили группу 15 штаммов, вырабатывающих металл-бета-лактамазы из Нью-Дели (NDM-1) – фермент, который отличается универсальностью и очень высокой способностью расщеплять различные антибиотики, в том числе бета-лактамные антибиотики, даже карбапенемы. До появления NDM-1 карбапенемы использовались при борьбе со многими больничными штаммами, резистентными к другим антибиотикам.

Ведущий автор исследования Джеймс Массер признал, что обнаружение штамма CG307 в Хьюстоне у такого большого числа людей явилось сюрпризом для ученых, поскольку до сих пор в мире встречались единичные случаи у больных в Европе, Азии, Африки и Южной Америки. Ученый предполагает, что, возможно, это связано с тем, что Хьюстон – большой портовый город, через который проходят многие торговые пути и бывает много людей из разных частей света.

Важным результатом данного исследования является то, что ученые смогли разработать систему классификации, которая с помощью компьютерного анализа прогнозирует устойчивость бактерий к 12 из 16 тестируемых антибиотиков. Эта система может помочь в более точной диагностике и выборе эффективной лекарственной терапии, сказал Массер изданию CIDRAP.

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