Яичники, напечатанные на 3D-принтере, способны давать потомство

Сохранность органа зависела от специфического рисунка пор — каждое отверстие должно было находиться внутри различных слоев, чтобы удерживать десятки фолликулов и позволять яйцеклеткам в них успешно созревать.«Нужно было разместить большие и маленькие отверстия так, чтобы созданная среда обеспечивала взаимодействие между фолликулами», — поясняет Шах. Кроме того, поры должны обеспечивать кровоток в искусственных яичниках.Ученые пересадили органы самкам мышей, яичники которых предварительно были удалены хирургическим путем. Из семи мышей, получивших имплантаты, трое успешно обзавелись потомством. Все мышата появились на свет крепкими и здоровыми. Кроме того, у самок сохранилась способность к лактации — следовательно, даже после удаления настоящих яичников гормоны продолжали делать свое дело.Говорить о применении этой технологии для помощи людям пока рано, необходимы дальнейшие исследования. Сейчас команда планирует создать более крупные образцы искусственных яичников и протестировать их на свиньях с бесплодием. Если и другие эксперименты пройдут успешно, то можно будет постепенно начинать работать и с людьми. Начать ученые планируют со структур, которые отвечают за производство гормонов, а уже потом перейти к работе над полностью функционирующими искусственными органами.Особенно актуально это будет для раковых больных, которые еще не достигли половой зрелости и им нужны такие искусственные яичники, которые будут расти вместе с ними.«Яичники некоторых больных раком не работают в полную силу, и приходится использовать заместительную гормональную терапию, чтобы вызвать половое созревание. Цель работы — воспроизвести то, как функционирует яичник. Необходимо учесть все этапы жизни женщины, от полового созревания до менопаузы», — рассказывает Моника Ларонда, одна из исследовательниц.Как считает эксперт по регенеративной медицине Энтони Антала, 3D-печать может иметь в будущем огромное значение: когда будет получен корректный образец органа, его будет легко масштабировать и воспроизводить.«Печать дает возможность менять размеры шаблона, а не производить органы вручную, они печатаются каждый раз одним и тем же образом, — говорит он. — В конечном итоге это снизит стоимость производства, потому что процесс будет автоматизирован».