Яичники, напечатанные на 3D-принтере, способны давать потомство

Бесплодные мыши получили возможность обзавестись здоровым потомством благодаря напечатанным на 3D-принтере яичникам. Результаты эксперимента были описаны в статье в журнале Nature Communications
, передает Газета.ру. Одна из задач исследователей — помочь не достигшим полового созревания раковым больным, чьи яичники не могут работать в полную силу.
«Это исследование показывает, что биопротезы яичников способны функционировать на протяжении долгого времени, — говорит одна из авторов работы, репродуктолог Тереза Вудрафф. - Использование биоинженерии вместо трансплантации органов трупа для создания органических структур, которые будут функционировать и восстанавливать здоровье пациента, — это Святой Грааль биоинженерии для регенеративной медицины».
Команда Вудрафф использовала гидрогель желатин в качестве «чернил» для принтера. Как правило, для этого используются гидрогели — они реже отторгаются организмом, а органы имеют пористую структуру, что позволяет им взаимодействовать с кровью и тканями хозяина.
Гидрогели представляют собой смесь 99% воды и небольшого количества полимера. Они довольно мягкие, но авторы исследования нашли способ сделать их гибкими и достаточно твердыми.
«Большинство гидрогелей состоят в основном из воды и часто разрушаются, — рассказывает член команды Рамиль Шах. — Но мы подобрали такую температуру желатина, при которой он сохраняет структуру и может образовывать несколько слоев. Еще никто не печатал органы из желатина с такой четко определенной и самоподдерживающейся структурой».