Изначальные базы данных, на которых система «училась», предоставили врачи отделения неотложной кардиологии городской клинической больницы №4. Система собрала и проанализировала статистическую информацию и в каждом из случаев успешно поставила диагноз.



Нейронная сеть анализирует данные о ранее перенесенных заболеваниях, наличии болезней у родственников, пульс, артериальное давление — всего 69 показателей. При изменении одного или нескольких входных параметров можно отслеживать процесс развития заболевания с помощью так называемого «метода замораживания».



В ходе исследования удалось установить, что, к примеру, наличие сахарного диабета не влияет на предрасположенность к инфаркту миокарда, а фактор наследственности увеличивает риск возникновения инфаркта на 6,25%, а гипертонии – на 7,4%.



По информации пресс-службы ПГНИУ, разработка пермских ученых уже получила поддержку краевых властей, а также грант Российского фонда фундаментальных исследований – 1 млн 350 тыс. рублей.



