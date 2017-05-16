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16 мая 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Ученые разработали "умную" систему диагностики и прогнозирования болезней сердца
Интеллектуальная диагностика сердечно-сосудистых заболеваний основана на работе нейронных сетей.
В Перми ученые ПГНИУ разработали интеллектуальную систему диагностики и прогнозирования развития сердечно-сосудистых заболеваний, которая работает с помощью нейронных сетей. Об этом сообщается на официальном сайте университета, передает РИА АМИ.

По словам одного из разработчиков новой системы Федора Черепанова, такие сети не требуют постоянного программирования, а обучаются и «растут» самостоятельно.
Изначальные базы данных, на которых система «училась», предоставили врачи отделения неотложной кардиологии городской клинической больницы №4. Система собрала и проанализировала статистическую информацию и в каждом из случаев успешно поставила диагноз.

Нейронная сеть анализирует данные о ранее перенесенных заболеваниях, наличии болезней у родственников, пульс, артериальное давление — всего 69 показателей. При изменении одного или нескольких входных параметров можно отслеживать процесс развития заболевания с помощью так называемого «метода замораживания».

В ходе исследования удалось установить, что, к примеру, наличие сахарного диабета не влияет на предрасположенность к инфаркту миокарда, а фактор наследственности увеличивает риск возникновения инфаркта на 6,25%, а гипертонии – на 7,4%.

По информации пресс-службы ПГНИУ, разработка пермских ученых уже получила поддержку краевых властей, а также грант Российского фонда фундаментальных исследований – 1 млн 350 тыс. рублей.

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