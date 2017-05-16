Инновационные капли помогут справиться с возрастными заболеваниями глаз

Форма офтальмологического препарата представляет собой капли, способные доставлять проникающие пептиды (CPP) в поврежденные участки глаза. По убеждению ученых, глазные капли также эффективны как инъекционная форма препарата.Как полагает автор исследования Фелисити де Коган, разработка ученых позволит революционизировать способ доставки препарата. По ее мнению, препараты с CPP имеют высокий потенциал для лечения других хронических офтальмологических заболеваний, когда требуется доставка препарата в заднюю камеру глазного яблока.Результаты исследования опубликованы в журнале Investigative Opthamology and Visual Science.