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16 мая 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Инновационные капли помогут справиться с возрастными заболеваниями глаз
Разработка ученых позволит сделать более эффективным способ доставки препарата.
Исследователи разработали инновационные капли для лечения возрастной макулярной дегенерации (ВМД), сообщает ScienceDaily. Возрастная макулярная дегенерация является ведущей причиной необратимого снижения зрения среди современных пенсионеров. Население развитых стран стареет быстрыми темпами, и доля больных ВМД неуклонно растет, значительно ухудшая качество жизни.
Форма офтальмологического препарата представляет собой капли, способные доставлять проникающие пептиды (CPP) в поврежденные участки глаза. По убеждению ученых, глазные капли также эффективны как инъекционная форма препарата.

Как полагает автор исследования Фелисити де Коган, разработка ученых позволит революционизировать способ доставки препарата. По ее мнению, препараты с CPP имеют высокий потенциал для лечения других хронических офтальмологических заболеваний, когда требуется доставка препарата в заднюю камеру глазного яблока.

Результаты исследования опубликованы в журнале Investigative Opthamology and Visual Science.

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