ОРЗ значительно увеличивает риск сердечного приступа

Это происходит потому, что респираторные заболевания могут вызывать сгущение крови и воспаление кровеносных сосудов. Выводы получены при обследовании 578 пациентов, которых госпитализировали с сердечным приступом, и 17% из них сообщили медикам, что заболели ОРЗ за неделю до госпитализации.