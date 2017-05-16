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16 мая 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
ОРЗ значительно увеличивает риск сердечного приступа
Респираторные заболевания могут вызывать сгущение крови и воспаление кровеносных сосудов.
Согласно данным австралийских ученых, риск получить сердечный приступ может возрасти в 17 раз после недели с момента получения респираторной инфекции.

Как сообщает британская Daily Mail, больные пневмонией и бронхитом находятся в особой группе риска. Таковы результаты исследования ученых университета Сиднея. При этом даже обычная простуда становится фактором риска.

Это происходит потому, что респираторные заболевания могут вызывать сгущение крови и воспаление кровеносных сосудов. Выводы получены при обследовании 578 пациентов, которых госпитализировали с сердечным приступом, и 17% из них сообщили медикам, что заболели ОРЗ за неделю до госпитализации.
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