Ученые объяснили, как доброкачественная опухоль становится злокачественной

И также понятно, что неправильно работающие белки Wnt могут стать причиной опухоли. О том, что Wnt-путь играет активную роль в некоторых онкозаболеваниях, известно уже сравнительно давно, однако авторов работы интересовали именно легочные опухоли.Эксперименты ставили с мышами, у которых легочная аденома превращалась в аденокарциному. Выяснилось, что в доброкачественной опухоли Wnt-белки молчали, однако во время превращения Wnt-сигналы начинали работать – не у всех клеток, всего у 5–10%, но именно они становились постоянным источником все новых и новых раковых клеток.В то же время другие клетки доброкачественной опухоли создавали специальное микроокружение, в котором клетки с активными Wnt-сигналами могли существовать и делиться. Если бы такого микроокружения не было, их стволовые свойства, их способность к бесконечному делению быстро бы угасла.Итак, превращение доброкачественной легочной аденомы в злокачественную аденокарциному происходило следующим образом: в небольшой части клеток опухоли включался сигнальный путь Wnt, побуждавший их делиться еще быстрее и агрессивнее, и одновременно эти клетки получали удобную среду, которая поддерживала их в новом, злокачественном состоянии.Когда исследователи давали мышам вещества, подавляющие активность Wnt-белков, опухоли переставали расти, а животные жили в полтора раза дольше. (В опытах использовали лекарство, которое действует на все девятнадцать Wnt-белков и которое сейчас проходит клинические испытания.)По словам авторов работы, у людей с легочной аденокарциномой в 70% случаев в опухоли есть клетки с работающим Wnt-путем, а в 80% случаев можно найти те самые ниши с микроокружением, благоприятствующим запуску Wnt-сигналов.Скорее всего, аденокарциномы в легких так и развиваются – из доброкачественных новообразований, которые стремительно перерождаются в рак. Возможно, используя лекарства, отключающие Wnt-сигналы, мы сможем хотя бы как-то укротить, пусть и не все, но хотя бы некоторые виды рака.