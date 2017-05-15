Вирус герпеса может быть использован для лечения рака мозга

Одной из самых перспективных методик борьбы с раком являются особые генно-модифицированные вирусы, способные проникать в раковые клетки и ослаблять их, привлекая внимание иммунной системы, или даже заставляющие их самоуничтожиться. У этих вирусов есть ряд уникальных преимуществ – их можно вводить в неоперируемые опухоли, и они не трогают здоровые клетки, так как они не способны делиться внутри них.Как рассказывает Крейп, создание T-Vec и его первые испытания показали, что в некоторых случаях эти вирусы могут прятаться внутри здоровых нейронов и вызывать усталость, воспаления и другие негативные эффекты. Все это поставило под сомнение возможность применения вирусотерапии для лечения самых неприступных опухолей – глиом и прочих злокачественных образований в мозге.Для решения этой проблемы ученые в сотрудничестве с корпорацией AmGen (разработчик T-Vec) создали новый вид вируса герпеса, в ДНК которого были удалены не только гены, отвечающие за размножение в здоровых клетках и "невидимость" вируса для иммунной системы, но и участки, связанные с его выживанием внутри нейронов.Этот вирус, получивший название HSV1716, команда Крейпа протестировала на девяти добровольцах: трех детях и шести молодых людях в возрасте от 8 до 30 лет, страдавших от рака мозга, костной ткани, мускулов и почек на последних стадиях.Как показал эксперимент, вирус успешно проник в раковые клетки в шести из девяти случаев и не вызвал хронических инфекций и прочих негативных последствий, связанных с его размножением вне пределов опухоли.Как отмечают ученые, ни в одном случае рост опухоли не был зафиксирован, а у одного пациента они выявили массовую гибель раковых клеток, что биологи посчитали хорошим знаком для продолжения опытов с HSV1716 в клинических условиях.Пока не понятно, сможет ли этот вирус уничтожить опухоли, так как эксперименты велись очень непродолжительное время и были прекращены через несколько недель для возобновления химиотерапии. Тем не менее, Крейп и его коллеги считают, что эта версия вируса герпеса будет справляться с поставленной задачей не хуже, чем T-Vec, и при этом будет более безопасной для мозга и других нервных тканей.