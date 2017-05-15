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15 мая 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Вирус герпеса может быть использован для лечения рака мозга
Опыты доказали, что подобная терапия является безопасной для человека .
Американские биологи успешно завершили серию клинических испытаний по использованию вируса герпеса для уничтожения раковых опухолей в мозге, говорится в статье, опубликованной в журнале Clinical Cancer Research.

"Вирус HSV1716, который мы протестировали, очень похож по своей структуре на T-Vec, уже одобренный вирусный препарат для лечения рака кожи. Онколитические вирусы имеют большой терапевтический потенциал и при этом вызывают минимальные токсические эффекты благодаря тому, что они нацелены на атаку только клеток опухоли", — заявил Тимоти Крайп (Timothy Cripe) из университета штата Огайо в Коламбусе, передают РИА Новости.

В последние годы молекулярные биологи и медики начали возлагать на так называемую иммунотерапию особые надежды при борьбе с раком, аллергией, диабетом и другими пока неизлечимыми заболевания. Этот метод очень прост по своей сути – ученые пытаются "натравить" иммунитет человека на раковые клетки, используя различные антитела, живых микробов и ряд других необычных "приманок".

Одной из самых перспективных методик борьбы с раком являются особые генно-модифицированные вирусы, способные проникать в раковые клетки и ослаблять их, привлекая внимание иммунной системы, или даже заставляющие их самоуничтожиться. У этих вирусов есть ряд уникальных преимуществ – их можно вводить в неоперируемые опухоли, и они не трогают здоровые клетки, так как они не способны делиться внутри них.

Как рассказывает Крейп, создание T-Vec и его первые испытания показали, что в некоторых случаях эти вирусы могут прятаться внутри здоровых нейронов и вызывать усталость, воспаления и другие негативные эффекты. Все это поставило под сомнение возможность применения вирусотерапии для лечения самых неприступных опухолей – глиом и прочих злокачественных образований в мозге.

Для решения этой проблемы ученые в сотрудничестве с корпорацией AmGen (разработчик T-Vec) создали новый вид вируса герпеса, в ДНК которого были удалены не только гены, отвечающие за размножение в здоровых клетках и "невидимость" вируса для иммунной системы, но и участки, связанные с его выживанием внутри нейронов.

Этот вирус, получивший название HSV1716, команда Крейпа протестировала на девяти добровольцах: трех детях и шести молодых людях в возрасте от 8 до 30 лет, страдавших от рака мозга, костной ткани, мускулов и почек на последних стадиях.

Как показал эксперимент, вирус успешно проник в раковые клетки в шести из девяти случаев и не вызвал хронических инфекций и прочих негативных последствий, связанных с его размножением вне пределов опухоли.

Как отмечают ученые, ни в одном случае рост опухоли не был зафиксирован, а у одного пациента они выявили массовую гибель раковых клеток, что биологи посчитали хорошим знаком для продолжения опытов с HSV1716 в клинических условиях.

Пока не понятно, сможет ли этот вирус уничтожить опухоли, так как эксперименты велись очень непродолжительное время и были прекращены через несколько недель для возобновления химиотерапии. Тем не менее, Крейп и его коллеги считают, что эта версия вируса герпеса будет справляться с поставленной задачей не хуже, чем T-Vec, и при этом будет более безопасной для мозга и других нервных тканей.
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