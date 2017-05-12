

Санкт-Петербург.ру

Людмила Кошкина

12 мая 2017Людмила Кошкина

Ученые создали новый антибиотик для борьбы с грамотрицательными бактериями

Впервые за последние пятьдесят лет удалось разработать соединение, которое будет служить основой для новой линии антибиотиков против грамотрицательных бактерий.