Ученые нашли эффективное лекарство от рака груди, случайно смешав 2 давно известных препарата

Эти лекарства и так используются в лечении рака груди, но тут их впервые применили одновременно, причём до хирургии и химиотерапии. Оказалось, что некоторые виды рака они лечат за 11 дней, передает uduba.com.



В сочетании эти препараты уничтожают конкретный белок — рецептор эпидермального фактора роста человека (HER2) — который влияет на развитие и размножение раковых клеток. Этот тип рака также опасен рецидивами.



Особенно привлекательно в этом подходе то, что он избавляет от необходимости химии и хирургического вмешательства. Это означает, что пациенту не придётся терпеть такие неприятные побочные эффекты, как облысение, рвота и усталость.



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