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12 мая 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Ученые нашли эффективное лекарство от рака груди, случайно смешав 2 давно известных препарата
На европейской конференции онкологии груди были представлены результаты работы голландских учёных, которые успешно применили комбинацию препаратов герцептина (трастузумаба) и лапатиниба для лечения рака молочной железы.
Эти лекарства и так используются в лечении рака груди, но тут их впервые применили одновременно, причём до хирургии и химиотерапии. Оказалось, что некоторые виды рака они лечат за 11 дней, передает uduba.com.

В сочетании эти препараты уничтожают конкретный белок — рецептор эпидермального фактора роста человека (HER2) — который влияет на развитие и размножение раковых клеток. Этот тип рака также опасен рецидивами.

Особенно привлекательно в этом подходе то, что он избавляет от необходимости химии и хирургического вмешательства. Это означает, что пациенту не придётся терпеть такие неприятные побочные эффекты, как облысение, рвота и усталость.

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В исследовании приняли участие 257 женщин с HER2-положительным раком груди из которых половина принимала комбинированные препараты, а половина выступала в качестве контрольной группы.

В итоге у 11% тех, кто принимал препараты, через 2 недели вообще не осталось раковых клеток, а у 17% опухоли существенно уменьшились.

У женщин контрольной группы, которые принимали только герцептин, аналогичные показатели составили 0% и 3% соответственно.

Очевидно, что применение этих лекарств в комбинации гораздо эффективнее в борьбе с раком груди, чем по отдельности.

Проблема, однако, в том, что патент допускает применение герцептина исключительно в сопровождении химиотерапии. Возможно, теперь ситуация изменится.

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