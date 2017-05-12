Ученые нашли эффективное лекарство от рака груди, случайно смешав 2 давно известных препарата

В исследовании приняли участие 257 женщин с HER2-положительным раком груди из которых половина принимала комбинированные препараты, а половина выступала в качестве контрольной группы.
В итоге у 11% тех, кто принимал препараты, через 2 недели вообще не осталось раковых клеток, а у 17% опухоли существенно уменьшились.
У женщин контрольной группы, которые принимали только герцептин, аналогичные показатели составили 0% и 3% соответственно.
Очевидно, что применение этих лекарств в комбинации гораздо эффективнее в борьбе с раком груди, чем по отдельности.
Проблема, однако, в том, что патент допускает применение герцептина исключительно в сопровождении химиотерапии. Возможно, теперь ситуация изменится.