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Илья пантелеев

Царская одежда: как производят меховые изделия

Кто из царей ввел дань мехом, какой материал является самым популярным для производства шуб и как меховые изделия шьют сегодня – выяснял «Санкт-Петербург.ру» на одном из самых популярных предприятий города.
Меховые изделия во все времена являлись одними из главных в гардеробе, начиная от шкур на первобытном человеке и заканчивая песцовыми шубками на современных модницах. Причем ошибочно считать, что мех носят лишь женщины - на Руси меховые шубы любили цари, например, Иван Грозный. «Санкт-Петербург.ру» побывал на одном из петербургских меховых производств и узнал, как рождаются самые аристократичные предметы гардероба.
Как изготавливают меховые изделия
Увидеть воочию этапы современного производства меховых изделий корреспонденту «Санкт-Петербург.ру» удалось, побывав на одном из предприятий города - «GlamFur». Именно здесь изготавливали шубы таким знаменитостям, как Эдита Пьеха и Виктория Боня.
Дизайн
К каждому творению из меха стоит подходить как к ювелирному изделию. В отличие от работы с тканями, где сначала прорабатываются образ и модель, изделие из меха имеет специфическую особенность – оно создается исходя из материала. «Мех сам подсказывает, что с ним делать. Вдохновение черпается абсолютно из каждого источника, но самое главное - подходить ко всему с душой», - подчеркивает дизайнер мехового производства Владимир Астафьев-Никольский.
Материалы
Самый ходовой мех на рынке – норка. Однако меховое производство не стоит на месте и развивается вместе с остальной модной индустрией. На первый план выходит прием комбинирования меха с различными материалами, такими как трикотаж, кашемир, кожа. Сегодня мех можно увидеть даже в сочетании с кожей питонов и крокодилов.
Пошив
После того как разработан дизайн, скорняк подготавливает материал к раскрою. Каждой шкурке, как в пазле, выбирается место в будущей шубе или другом меховом изделии.

Затем полномочия переходят к машинистке, которая сшивает изделие на скорняжной машинке. Как только меховой скрой сшит, скорняк обрисовывает на специальном деревянном щите лекало, по линиям которого скрой будет выпрямлен. Изделие увлажняется специальным раствором, состоящим из мыла и химических средств, чтобы мех был более эластичным и принял нужную форму.

Далее изделие в течение 8-10 часов высыхает естественным образом. После этой операции мех принимает нужную форму, согласно лекалам, - с них он снимается с помощью скоб и вырезается.

К готовому меховому скрою портной пришивает подкладку, рукава, капюшон, пуговицы и другие аксессуары.
Придание внешнего вида
Финишная прямая мехового изделия – придание ему товарного внешнего вида. Вещь скрупулезно расчесывается, устраняются недочеты, убираются остатки «ненужного» меха. «Данную операцию обычно проделываю лично я, потому что здесь необходим контроль качества, от этого зависит дальнейший успех продукта и желание потребителя приобрести его», - сообщил «Санкт-Петербург.ру» генеральный директор производства Владимир Астафьев-Никольский.
Продажа
«GlamFur» ориентируется на индивидуальный пошив. «Я не стараюсь угодить всем, я люблю работать лично с клиентом и стараться воплощать задуманные идеи», - поясняет Астафьев-Никольский. Такой курс был взят в 2012 году, когда был представлен показ «Ева», а заказы можно было оформить только после непосредственного контакта с владельцем производства.

Одно из изделий той самой коллекции так и не было представлено широкой публике - Виктория Боня попросила не выставлять шубку на рынок, и выкупила ее в единственном экземпляре.

Кстати, будучи молодым, Астафьев-Никольский дважды шил шубы для Эдиты Пьехи, но так никогда и не увидел свою, как он говорит, любимую клиентку.
Пару советов от дизайнера
Одна из проблем, с которой сталкивается человек после покупки практически любой одежды, – это то, с чем ее лучше надеть.

Здесь дизайнер предлагает человеку проявить свое воображение, ведь классический мех сочетается почти с любой одеждой. «Проще сказать, с чем не стоит носить меховые изделия. И прежде всего, это спортивный стиль, вряд ли кто-то будет надевать шубу со спортивными штанами», - отметил «творец» производства.

Тем не менее трендом этого года дизайнер назвал светлый, бросающийся в глаза цвет, например, оранжевый или желтый. С этими цветами меховое изделие отлично сочетается со строгим зауженным низом и каблуками.
Фото: fluffermagazine.net
Мех «от варяг к грекам»
Мех прошел, пожалуй, самый длинный путь в истории одежды - от простых шкур, согревающих первобытных людей, до собственных модных тенденций. Первоначально мех использовали как средство защиты от дождя и холода, именно поэтому он пользовался популярностью у северных народов Евразии и Северной Америки.

В результате бурного роста торговли, мех активно стал проникать на европейский рынок. Аристократы в XVI веке часто изображались на портретах с украшенными драгоценными камнями кусочками шкур хорьков, соболей и ласок, которые служили не только показателем высокого положения, но и защитой от блох.

Россия издавна считалась страной мехов, продажа которых помимо славы приносила ей немалые доходы. О том, что на Руси все ходят в мехах, Европа знала со времен первых контактов с русскими, то есть примерно с Вещего Олега, который, завоевав в 883 году древлян, заставил их платить дань мехом. Особенно ценились за границей изделия из соболя. Шуба из натурального меха всегда была признаком достатка. Купцы на Руси носили лисьи шубы, а крестьяне могли позволить себе только овчинные полушубки.

Не отставал в меховом производстве и Восток. Одним из важнейших рынков сбыта пушнины был Царьград (Константинополь). Турецкие беи очень любили меха. Эта любовь и явилась причиной того, что в подневольной Греции люди стали активно заниматься этой работой, и меховой бизнес получил свое развитие впервые именно в этом городе.

Виктор Васнецов. Варяги.
Шубы - роскошь или зло?
На данный момент меховые изделия переживают не самые счастливые времена. Одной из причин этого является стремление бережного отношения к живой природе. Из-за ценного меха были уничтожены многие редкие виды. Один из примеров – фолклендская лисица, которая была полностью истреблена человеком к 1876 году.

Отказ от ношения меха — поступок, которым многие звезды поддерживают этичное отношение к животным и осознанный подход к потреблению. Они не только делают публичные заявления, но и принимают участие в социальной рекламе. Самая известная организация, выступающая против меха, - РЕТА (People for the Ethical Treatment of Animals – люди за этичное обращение с животными). В рядах PETA состоит огромное количество мировых знаменитостей: Пол Маккартни, Ева Мендес, Шарлиз Терон, Брайан Адамс, Пенелопа Крус и, конечно же, Памела Андерсон, прославившаяся визуализацией призыва «лучше быть голой, чем носить мех».
Памела Андерсон. Фото: peta.com
Певица Пинк (также известный участник PETA) взывала к совести Анны Винтур, главного редактора американского Vogue, на страницах которого часто появляются меха. Этим она не ограничилась. Однажды Пинк обратилась к самой британской королеве с просьбой заменить медвежий мех на шапках гвардейцев на искусственный. Мех оставили, однако сам факт должен насторожить любителей меха.

Тем не менее у натурального меха по-прежнему есть немало поклонников. Рэпер Канье Уэст регулярно выгуливает свою внушительную коллекцию дорогих шуб и активно использует мех в своих коллекциях как дизайнер.
Канье Уэст в шубе. Фото: generations.fr
Бейонсе также неоднократно осуждалась защитниками животных — поп-дива часто носит дорогие меха. Однажды известной певице продемонстрировали фильм о том, каким образом добываются драгоценные шкурки, после чего она заявила, что больше мех не наденет, однако вскоре певица вновь показалась на публике в дорогой меховой шубке. Страсть к шубам пересилила.

Несмотря на призывы защитников прав животных, мех остается желанным предметом одежды в гардеробе практически каждой женщины. Но сколько еще это продлится - неизвестно. Возможно, в ближайшем будущем под натиском зоозащитников ношение меха станет противозаконным.
Акция протеста против ношения меха. Фото: upi.com
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