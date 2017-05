Царская одежда: как производят меховые изделия

На данный момент меховые изделия переживают не самые счастливые времена. Одной из причин этого является стремление бережного отношения к живой природе. Из-за ценного меха были уничтожены многие редкие виды. Один из примеров – фолклендская лисица, которая была полностью истреблена человеком к 1876 году.



Отказ от ношения меха — поступок, которым многие звезды поддерживают этичное отношение к животным и осознанный подход к потреблению. Они не только делают публичные заявления, но и принимают участие в социальной рекламе. Самая известная организация, выступающая против меха, - РЕТА (People for the Ethical Treatment of Animals – люди за этичное обращение с животными). В рядах PETA состоит огромное количество мировых знаменитостей: Пол Маккартни, Ева Мендес, Шарлиз Терон, Брайан Адамс, Пенелопа Крус и, конечно же, Памела Андерсон, прославившаяся визуализацией призыва «лучше быть голой, чем носить мех».