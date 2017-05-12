Царская одежда: как производят меховые изделия

Мех прошел, пожалуй, самый длинный путь в истории одежды - от простых шкур, согревающих первобытных людей, до собственных модных тенденций. Первоначально мех использовали как средство защиты от дождя и холода, именно поэтому он пользовался популярностью у северных народов Евразии и Северной Америки.



В результате бурного роста торговли, мех активно стал проникать на европейский рынок. Аристократы в XVI веке часто изображались на портретах с украшенными драгоценными камнями кусочками шкур хорьков, соболей и ласок, которые служили не только показателем высокого положения, но и защитой от блох.



Россия издавна считалась страной мехов, продажа которых помимо славы приносила ей немалые доходы. О том, что на Руси все ходят в мехах, Европа знала со времен первых контактов с русскими, то есть примерно с Вещего Олега, который, завоевав в 883 году древлян, заставил их платить дань мехом. Особенно ценились за границей изделия из соболя. Шуба из натурального меха всегда была признаком достатка. Купцы на Руси носили лисьи шубы, а крестьяне могли позволить себе только овчинные полушубки.



Не отставал в меховом производстве и Восток. Одним из важнейших рынков сбыта пушнины был Царьград (Константинополь). Турецкие беи очень любили меха. Эта любовь и явилась причиной того, что в подневольной Греции люди стали активно заниматься этой работой, и меховой бизнес получил свое развитие впервые именно в этом городе.

