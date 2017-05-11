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11 мая 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Найден белок, который отвечает за возникновение экземы
Исследование британских ученых позволит разработать эффективное средство для лечения этого заболевания.
Исследователи впервые доказали, что недостаток филаггрина является ответственным за изменения протеинов кожи и делает людей подверженными к развитию экземы. Группа ученых из университета Ньюкасл (Великобритания) и компании GlaxoSmithKline опубликовали свое исследование в журнале Journal of Allergy and Clinical Immunology, передает glutenlife.ru.
Экзема – это состояние, характеризующееся сухостью кожу, зудом, трещинами и затвердениями на коже возникающее на запястьях, ступнях, лице, тыльной части колен и локтей. Может проявляться в виде волдырей, из которых вытекает жидкость при повреждении. Самым распространенным типом экземы является незаразный атопический дерматит.

Причины возникновения экземы неизвестны, а сама болезнь до конца не изучена. Согласно исследованию, болезнь возникает вследствие комбинации генетических факторов и факторов окружающей среды и является причиной дисфункции кожного барьера и иммунной системы. У больных экземой часто также развивается астма и сенная лихорадка.

Ученые надеются, что их находка позволит разработать эффективные способы лечения экземы, устраняя причину проблемы, а не симптомы болезни.

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