Найден белок, который отвечает за возникновение экземы

Экзема – это состояние, характеризующееся сухостью кожу, зудом, трещинами и затвердениями на коже возникающее на запястьях, ступнях, лице, тыльной части колен и локтей. Может проявляться в виде волдырей, из которых вытекает жидкость при повреждении. Самым распространенным типом экземы является незаразный атопический дерматит.Причины возникновения экземы неизвестны, а сама болезнь до конца не изучена. Согласно исследованию, болезнь возникает вследствие комбинации генетических факторов и факторов окружающей среды и является причиной дисфункции кожного барьера и иммунной системы. У больных экземой часто также развивается астма и сенная лихорадка.Ученые надеются, что их находка позволит разработать эффективные способы лечения экземы, устраняя причину проблемы, а не симптомы болезни.