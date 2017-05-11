Ученые: нервные клетки восстанавливаются

Исследователь Самуэль Тиано заявил, что центральный отдел нервной системы человека из года в год развивается и только улучшается. По словам ученого, это происходит на протяжении всей жизни человека. Теперь считается, что мозг человека развивается наиболее активно до трех лет или до подросткового периода абсолютно неверно.Также ученые заявляют, что, несмотря на старческое слабоумие, которое наблюдается у некоторых пожилых людей, нервные клетки продолжают восстанавливаться. Правда, скорость их восстановления уже не такая быстрая, как это было в более молодом возрасте. Таким образом, было еще показано, что различные эмоциональные факторы способствуют восстановлению нервной системы в человеческом мозге.