  • 11 Май 2017
USD 11.05.2017 58.0824 -0.4558
USD ММВБ 10:16 57.96340  
EUR 11.05.2017 63.2634 -0.9764
EUR ММВБ 10:16 62.9930  
Нефть($) 10.05.2017 50.27 +1.68
Нефть(p) 10.05.2017 2919.80 +75.43
Российский рынок могут покинуть 80% импортеров вина из-за приказа Минфина Тереза Мэй пообещала помочь геям в Чечне Трамп и Лавров встретились в Белом доме: главное Ученые: нервные клетки восстанавливаются
11 мая 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Ученые: нервные клетки восстанавливаются
В ходе научной работы исследователи доказали, что ранее озвученная теория о том, что нервные клетки не восстанавливаются, в корне неверна.
Всегда считалось, что нервные клетки не подлежат восстановлению. Однако недавнее исследование доказало обратное. Исследование в данной сфере проводили научные специалисты из Израиля. В ходе научной работы им удалось доказать, что ранее озвученная теория о том, что якобы нервные клетки не восстанавливаются, в корне неверна, передает 7mednews.ru.

Ранее ученые заявляли, что развитие головного мозга останавливается по окончанию подросткового возраста. Однако сейчас израильские эксперты утверждают обратное.

Исследователь Самуэль Тиано заявил, что центральный отдел нервной системы человека из года в год развивается и только улучшается. По словам ученого, это происходит на протяжении всей жизни человека. Теперь считается, что мозг человека развивается наиболее активно до трех лет или до подросткового периода абсолютно неверно.

Также ученые заявляют, что, несмотря на старческое слабоумие, которое наблюдается у некоторых пожилых людей, нервные клетки продолжают восстанавливаться. Правда, скорость их восстановления уже не такая быстрая, как это было в более молодом возрасте. Таким образом, было еще показано, что различные эмоциональные факторы способствуют восстановлению нервной системы в человеческом мозге.

На юге КАД перекроют две полосы движения до конца мая Крупнейший в мире планетарий откроют в Петербурге в ноябре В Петербурге 13 мая стартует "Гонка героев" В Петербурге 11 мая днем ожидается мокрый снег
Провожающих на пригородные поезда Петербурга обяжут носить пропуск Суд оштрафовал организатора акции «Надоел» в Петербурге Экс-главу «Ленэнерго» приговорили к четырем годам тюрьмы СК предъявил обвинение двум предполагаемым соучастникам теракта в метро Петербурга
В метро Петербурга задержали мужчину с миной в багаже На экс-руководителя Центра экспертиз СПбГУ пожалуются в полицию Пешеходный Яхтенный мост стал трехцветным На концерте в День города ждут Дмитрия Хворостовского

 
Made on
Tilda
 

сделано в spbnews

© Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm