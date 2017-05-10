Ученые предложили лечить рак у женщин с помощью сперматозоидов

Это связано с тем, что на своей поверхности они переносят молекулы сахара гликопротеины, распознающиеся любым иммунитетом. Ученые дрезденского Institute for Integrative Nanosciences уже провели успешные лабораторные эксперименты, которые показали, что сперматозоиды могут использоваться для лечения рака женских репродуктивных органов с очень большим эффектом.Также исследователи детально описали процесс «транспортировки» лекарств мужскими половыми клетками. Сначала сперматозоиды насыщают в специальном растворе, затем на них «надевают» металлический купол, и только потом, с помощью магнитного поля, клетка направляется к очагу заболевания. После того, как он окажется внутри раковой опухоли, магнитное поле перестает действовать, купол снимается и лекарство начинает действовать.Это революционное лечение способно помочь многим тысячам женщин, страдающим от рака репродуктивной системы. Каждый год около 3 500 россиянок умирает от рака матки, и еще около 1 500 уходят из жизни после борьбы с опухолями шейки матки.