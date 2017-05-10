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10 мая 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Ученые предложили лечить рак у женщин с помощью сперматозоидов
Мужские половые клетки, заряженные мощными химиотерапевтическими препаратами, способны доставить лекарства глубоко внутрь женского организма.
Нестандартный способ лечения женской онкологии мочеполовой системы с помощью мужских сперматозоидов предложили ученые из Германии. Данный метод лечения был предложен в связи с тем, что мужские половые клетки крайне активны и могут самостоятельно передвигаться. Кроме того, они в состоянии доставлять в пораженный участок тела большее количество необходимых веществ. Одним из дополнительных преимуществ сперматозоидов является то, что они не распознаются организмом в качестве патогенного вещества, передает newinform.com.
Это связано с тем, что на своей поверхности они переносят молекулы сахара гликопротеины, распознающиеся любым иммунитетом. Ученые дрезденского Institute for Integrative Nanosciences уже провели успешные лабораторные эксперименты, которые показали, что сперматозоиды могут использоваться для лечения рака женских репродуктивных органов с очень большим эффектом.

Также исследователи детально описали процесс «транспортировки» лекарств мужскими половыми клетками. Сначала сперматозоиды насыщают в специальном растворе, затем на них «надевают» металлический купол, и только потом, с помощью магнитного поля, клетка направляется к очагу заболевания. После того, как он окажется внутри раковой опухоли, магнитное поле перестает действовать, купол снимается и лекарство начинает действовать.

Это революционное лечение способно помочь многим тысячам женщин, страдающим от рака репродуктивной системы. Каждый год около 3 500 россиянок умирает от рака матки, и еще около 1 500 уходят из жизни после борьбы с опухолями шейки матки.

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