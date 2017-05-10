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10 мая 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Создан мобильный прибор для мониторинга функции легких
Устройство позволит уточнить наличие повреждений легких на месте происшествия и следить за состоянием больного в процессе транспортировки в больницу.
Ученые из университета Лейпцига создали мобильный прибор, позволяющий проводить мониторинг дыхательных функций у экстренных пациентов на месте происшествия или по пути в больницу. Об этом сообщается в пресс-релизе учебного заведения, передает medikforum.ru.
Обычно врачи скорой помощи в такой ситуации - не в состоянии однозначно понять, имеются ли проблемы с дыханием, повреждены ли легкие. Немецким ученым из Инновационного центра компьютерной хирургии при финансовой поддержке Федерального министерства науки в размере 1,7 млн евро в общем удалось решить эту проблему. В настоящее время специалисты разрабатывают прототип, который сможет выйти в серийное производство.
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