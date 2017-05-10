Обычно врачи скорой помощи в такой ситуации - не в состоянии однозначно понять, имеются ли проблемы с дыханием, повреждены ли легкие. Немецким ученым из Инновационного центра компьютерной хирургии при финансовой поддержке Федерального министерства науки в размере 1,7 млн евро в общем удалось решить эту проблему. В настоящее время специалисты разрабатывают прототип, который сможет выйти в серийное производство.