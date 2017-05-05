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Анастасия кострова

Кинопленка от Ленинграда до Петербурга

Как сегодня выглядят места съемок советских киношедевров
Многие шедевры советского кинематографа были сняты в городе-герое Ленинграде. «Санкт-Петербург.ру» решил пробежаться по киноследам и собрать кадры из золотой коллекции. Предлагаем вместе с нами посетить места съемок знаменитых фильмов и узнать, как же изменились декорации города за несколько десятков лет. Свет, камера, мотор!

«Осенний марафон»

(Реж. Георгий Данелия)
Помимо утренних пробежек с профессором из Дании Биллом Хансеном, герой Олега Басилашвили принимает участие в бесконечном марафоне, круговороте событий, которые давно переплелись между собой. Талантливому переводчику и преподавателю Андрею Бузыкину вот уже сорок шесть лет, а он все бежит и мечется между двумя жизнями, так и не определившись с выбором, — вот откуда «осень» и вечный «марафон».
Как и в детском стихотворении Сергея Михалкова, из окна машинистки Аллы, которую сыграла Марина Неёлова, виднеется «только улица немножко», а именно река Мойка и арка, выводящая из кромешной тьмы в петербургский дворик. Знаменитая героиня фильма «Осенний марафон» проживала на пересечении Невского проспекта и Набережной реки Мойки — съемки проходили в доме № 57. С этого места и начинается забег Андрея Павловича Бузыкина. Сегодня это жилой дом с административными помещениями. Со стороны Невского находятся сувенирный магазин, сеть кофеен и ресторанов.

Может, советского зрителя и возможно было перехитрить, но только если он никогда не бывал в стенах старейшего университета нашей страны. Все, кто когда-либо находился в корпусе бывшего Ленинградского государственного университета (ныне СПбГУ), знают, что создатели кинокартины несколько изменили внутреннюю структуру сооружения. В одном из эпизодов Бузыкин сдает на втором этаже верхнюю одежду в гардероб, которого никогда не существовало в здании Двенадцати коллегий. После чего герой поднимается по лестнице и попадает в главный коридор второго этажа (хотя согласно архитектурному плану Бузыкин должен был оказаться в музее истории университета, который располагался на уровень выше). Затем, не желая столкнуться с Шершавниковым (героем Вадима Медведева), Андрей прячется за одной из дверей и попадает в университетскую библиотеку. На самом же деле она находится с противоположной стороны коридора, откуда Бузыкин и шел. И попробуй не запутаться не только в махинациях главного героя, но и в помещениях старинного здания.
Билл Хансен не все свое время проводил в апартаментах Бузыкиных за переводами или в компании гостеприимного соседа Харитонова, которого блестяще сыграл Евгений Леонов. На время своего приезда датчанин, роль которого исполнил Норберт Кухинке, жил в гостинице «Европейской», которая на сегодняшний день является престижным «Гранд Отель Европа». Несмотря на то, что названиям объектов свойственно меняться, само здание существует с конца XVIII века. Роскошный памятник архитектуры и кинематографии располагается в историческом центре города на Михайловской улице неподалеку от Русского музея, Филармонии, Спаса-на-Крови, который возведен на месте смертельного ранения террористами российского императора Александра II. Сегодня владельцы отеля с гордостью заявляют: «Во многих номерах, ресторанах и холлах сохранились старинная мебель, скульптуры, картины, украшавшие интерьеры гостиницы еще до революции».

«Невероятные приключения итальянцев в России»

(Реж. Эльдар Рязанов)
«Невероятные приключения итальянцев в России» - потрясающая комедия о путешествии иностранцев в Ленинград. И главной целью их визита было отнюдь не приобщение к русской культуре, экскурсия по Эрмитажу или прогулка по Невскому проспекту. Герои фильма Эльдара Рязанова ввязались в настоящую авантюру и все ради спрятанных сокровищ русской эмигрантки.
В кинофильме немало острых и опасных моментов, где актерам приходилось выполнять сложные трюки. Однако сцена с разведенным мостом была столь трудной, что пришлось подключить дублеров - студентов циркового училища. К слову, это был единственный раз, когда сделали исключение и специально для фильма Рязанова развели мост днем. Чтобы создать впечатление, будто бы трюк выполнен артистами, нужны были их крупные планы. Андрей Миронов самостоятельно пытался взобраться на мост, его не страшил даже тот факт, что высота над Невой равнялась пятнадцатиэтажному дому. А актриса Антония Сантилли, исполнившая роль Ольги, специально училась водить машину, чтобы снимать крупные планы. На общих же планах за рулем сидел дублер.

Наверное, при просмотре фильма каждый зритель задумывался, как же снимали эпизод, где мафиози застревает в иллюминаторе самолета? Сцена выглядит очень правдоподобно, кажется, что герой и впрямь покрылся коркой льда. Этого эффекта удалось добиться с помощью панциря из слюды, который был присыпан тальком и нафталином. За счет этого панцирь сверкал и переливался, от него можно было откалывать куски.
Где только ни пытались найти сокровища заморские кладоискатели: и около каменных львов, и у памятника Толстого. Одним словом, в фильме Эльдара Рязанова львов можно встретить чаще, чем людей, не говоря уже о несуществующих скульптурах и памятниках, которых никогда не было в Северной столице, например, у Смольного собора.
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Настоящим же хранителем сокровищ оказался красавец «царь зверей» по имени Кинг. Этот лев необыкновенен хотя бы потому, что за свою жизнь он построил неплохую актерскую карьеру: «Лев и девочка», «Девочка, мальчик и лев», «Пусть он останется с нами», «Невероятные приключения итальянцев в России». Совершенно удивительная история произошла в семье бакинского архитектора Берберова, прославившегося на всю страну своим квартирным зверинцем. Однажды мать гуляла с детьми в зоопарке, там-то они и увидели беззащитного больного львенка, которого вот-вот собирались усыпить. В этой ситуации Берберовы не могли остаться равнодушными и забрали звереныша к себе, чтобы вылечить. С этого момента Кинг стал неотъемлемой частью семьи. Но, к сожалению, дикий зверь навсегда остается диким, даже если он воспитан в доме. Во время

съемок «Итальянцев» Кинг остался без присмотра, и в этот момент рядом проходил студент Валентин Марков. Неожиданно лев набросился на человека и неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не вмешался Александр Гуров, который выхватил табельное оружие и попал зверю прямо в сердце.

«Ирония судьбы, или С легким паром!»

(Реж. Эльдар Рязанов)
Каждый год 31 декабря все жители России по традиции смотрят фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы…». Так повелось, что, помимо елки, шампанского, подарков и Деда Мороза, на празднике волшебства обязательно должны присутствовать очаровательная Барбара Брыльска и Андрей Мягков. Может быть, однажды в новогоднюю ночь случится чудо и Женя останется в Москве со своей невестой? Кто знает.

Картина Рязанова стала по-настоящему народной, фильм полюбился зрителям с советских времен, а уморительные реплики героев расхватали на цитаты. Но мало кто знает, что крылатая фраза Ипполита: «Какая гадость эта ваша заливная рыба» - чистая импровизация Юрия Яковлева. Впрочем, как и реплика: «О, тепленькая пошла». По правде говоря, теплая вода в павильоне «Мосфильма» — явление крайне редкое.

«Ирония судьбы, или С легким паром!» выходит на экраны уже несколько десятков лет, но многие так и не приметили ложку дегтя в бочке меда. Если присмотреться, то в одном из эпизодов можно увидеть, что Женя выбрасывает в окно фотографию Ипполита, а вот Надя поднимает из снега уже фотографию не Юрия Яковлева, а Олега Басилашвили. Изначально на роль Ипполита был приглашен именно Басилашвили, но в связи с трагедией в семье, актер был вынужден отказаться от предложения. Несколько сцен уже сняли, а переснимать возможности не было, поскольку к этому времени снег на улице растаял и наступила весна.
В отличие от столицы, в Ленинграде 3-й улицы Строителей никогда не существовало, но в период c 1955 по 1962 год появились сразу две улицы Строителей, одна находилась в промзоне Красногвардейского района (ныне улица именуется Бокситогорской), вторая — в Кировском районе (современное название – Маринеско). Возникает еще одна неурядица: Надя садится в машину и приезжает на Московский вокзал, но покупает билет для Жени Лукашина почему-то в Центральных железнодорожных кассах на канале Грибоедова. И сегодня любители путешествовать на поезде могут приобрести билет там же, где когда-то проходили съемки фильма. Разве что отправляются поезда теперь не из Ленинграда, а из Санкт-Петербурга.

«Собачье сердце»

(Реж. Владимир Бортко)
Ну а завершает наш киномарафон фильм Владимира Бортко «Собачье сердце», снятый по одноименной повести Михаила Булгакова.
Главные кадры фильма были сняты на Моховой улице, в доме № 27-29, где проживал главный герой повести Булгакова профессор Преображенский. В настоящее время в этом роскошном архитектурном сооружении находится хостел.

Несмотря на то, что история на экране в точности повторяет сюжет книги, все же присутствуют некоторые разногласия. Например, в фильме задействован профессор Персиков — это персонаж повести Булгакова «Роковые яйца». Pеплика начитанного дворника: «…Один господин Адриан, другой Мариан. А у меня Мадриан» — это реплика персонажа из рассказа «Самоцветный быт». Ясновидящая Жанна — героиня рассказа «Мадмазель Жанна». История с «крестинами» младенцев Клары и Розы заимствована из фельетона «Золотые корреспонденции Ферапонта Ферапонтовича Капорцева», а сцена с медиумом — из рассказа «Спиритический сеанс».

В данной картине совершенно несправедливо оставить без должного внимания братьев наших меньших. В роли бездомного пса Шарика снималась дворняга по кличке Карай. Съемочная бригада обратилась в клуб служебного собаководства и узнала контакты хозяев питомца. «Бортко сам смотрел собак, - рассказывает Елена. - На эту роль вместе с Караем претендовали еще 20 собак. В основном это были беспородные дворняги. Меня просто спросили, что он может делать - ходить на задних лапах, ползать и так далее. Видимо, его выбрали потому, что он был «дворняга в чистом виде» - одно ухо висит, другое стоит. Пса сфотографировали, чтобы проверить фотогеничность, и обещали позвонить. Я уже и забыла о просмотре, как вдруг раздался телефонный звонок, на другом конце провода сказали: «Приходите на съемки, мы выбрали вашего Карая».
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