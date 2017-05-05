Кинопленка от Ленинграда до Петербурга

Как и в детском стихотворении Сергея Михалкова, из окна машинистки Аллы, которую сыграла Марина Неёлова, виднеется «только улица немножко», а именно река Мойка и арка, выводящая из кромешной тьмы в петербургский дворик. Знаменитая героиня фильма «Осенний марафон» проживала на пересечении Невского проспекта и Набережной реки Мойки — съемки проходили в доме № 57. С этого места и начинается забег Андрея Павловича Бузыкина. Сегодня это жилой дом с административными помещениями. Со стороны Невского находятся сувенирный магазин, сеть кофеен и ресторанов.



Может, советского зрителя и возможно было перехитрить, но только если он никогда не бывал в стенах старейшего университета нашей страны. Все, кто когда-либо находился в корпусе бывшего Ленинградского государственного университета (ныне СПбГУ), знают, что создатели кинокартины несколько изменили внутреннюю структуру сооружения. В одном из эпизодов Бузыкин сдает на втором этаже верхнюю одежду в гардероб, которого никогда не существовало в здании Двенадцати коллегий. После чего герой поднимается по лестнице и попадает в главный коридор второго этажа (хотя согласно архитектурному плану Бузыкин должен был оказаться в музее истории университета, который располагался на уровень выше). Затем, не желая столкнуться с Шершавниковым (героем Вадима Медведева), Андрей прячется за одной из дверей и попадает в университетскую библиотеку. На самом же деле она находится с противоположной стороны коридора, откуда Бузыкин и шел. И попробуй не запутаться не только в махинациях главного героя, но и в помещениях старинного здания.

