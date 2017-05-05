Кинопленка от Ленинграда до Петербурга

Каждый год 31 декабря все жители России по традиции смотрят фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы…». Так повелось, что, помимо елки, шампанского, подарков и Деда Мороза, на празднике волшебства обязательно должны присутствовать очаровательная Барбара Брыльска и Андрей Мягков. Может быть, однажды в новогоднюю ночь случится чудо и Женя останется в Москве со своей невестой? Кто знает.
Картина Рязанова стала по-настоящему народной, фильм полюбился зрителям с советских времен, а уморительные реплики героев расхватали на цитаты. Но мало кто знает, что крылатая фраза Ипполита: «Какая гадость эта ваша заливная рыба» - чистая импровизация Юрия Яковлева. Впрочем, как и реплика: «О, тепленькая пошла». По правде говоря, теплая вода в павильоне «Мосфильма» — явление крайне редкое.
«Ирония судьбы, или С легким паром!» выходит на экраны уже несколько десятков лет, но многие так и не приметили ложку дегтя в бочке меда. Если присмотреться, то в одном из эпизодов можно увидеть, что Женя выбрасывает в окно фотографию Ипполита, а вот Надя поднимает из снега уже фотографию не Юрия Яковлева, а Олега Басилашвили. Изначально на роль Ипполита был приглашен именно Басилашвили, но в связи с трагедией в семье, актер был вынужден отказаться от предложения. Несколько сцен уже сняли, а переснимать возможности не было, поскольку к этому времени снег на улице растаял и наступила весна.