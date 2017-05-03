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3 мая 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Соевая диета может стать профилактикой рака
Ученые полагают, что соя в целом способна приносить много пользы в предотвращении воспалительных заболеваний кишечника.
Командой научных работников из США установлено, что практика рациона с упором на продукты, содержащие соевый белок, может стать эффективным способом защиты от появления рака кишечника. Ученые полагают, что соя в целом способна приносить много пользы в предотвращении ВЗК – воспалительных заболеваний кишечника, передает medikforum.ru.

Регулярное употребление соевых продуктов содействует купированию некоторых симптомов сосудистых воспалений, с которыми связано развитие опасных процессов в кишечнике, провоцирующих появление рака. С таким заявлением выступили исследователи из Колледжа сельскохозяйственных наук штата Пенсильвания.

Осуществив серию экспериментов с мышами, их группа обнаружила, что соевый белок может оказывать антиоксидантное и цитопротективное (защитное) действие в клетках кишечника. Благодаря такому воздействию у животных с симптомами язвенного колита снижалась интенсивность воспаления. Ученые напоминают, что воспалительные процессы в кишечнике, включая язвенный колит и болезнь Крона, характеризуются либо непрерывным, либо периодическим воспалением толстой кишки и представляют собой значительный фактор риска развития рака

По словам авторов работы, их исследование может служить подтверждением того, что диетическая стратегия имеет важное терапевтическое значение при борьбе с ВЗК.

Напомним, ранее, в ходе исследования, проводившегося биологами из США и Китая, специалисты приходили к заключению, что употребление сои дает ощутимый защитный эффект в отношении рака предстательной железы и рака груди.



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