Соевая диета может стать профилактикой рака

Осуществив серию экспериментов с мышами, их группа обнаружила, что соевый белок может оказывать антиоксидантное и цитопротективное (защитное) действие в клетках кишечника. Благодаря такому воздействию у животных с симптомами язвенного колита снижалась интенсивность воспаления. Ученые напоминают, что воспалительные процессы в кишечнике, включая язвенный колит и болезнь Крона, характеризуются либо непрерывным, либо периодическим воспалением толстой кишки и представляют собой значительный фактор риска развития ракаПо словам авторов работы, их исследование может служить подтверждением того, что диетическая стратегия имеет важное терапевтическое значение при борьбе с ВЗК.Напомним, ранее, в ходе исследования, проводившегося биологами из США и Китая, специалисты приходили к заключению, что употребление сои дает ощутимый защитный эффект в отношении рака предстательной железы и рака груди.