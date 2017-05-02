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2 мая 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
В России хотят снизить цены на препараты для лечения ВИЧ-инфекции
Правительства РФ разрабатывает государственную стратегию противодействия распространению ВИЧ-инфекции в стране на период до 2020 года и дальнейшую перспективу.
Государственная стратегия направлена на увеличение охвата населения медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию и антиретровирусной терапией, повышение информированности граждан по вопросам ВИЧ-инфекции, передает gmpnews.ru.

Планом реализации Стратегии, в частности, предусматриваются обеспечение комплексного междисциплинарного подхода при оказании медицинской помощи лицам, заражённым вирусом иммунодефицита человека, разработка и внедрение технологий социальной адаптации и реабилитации, мер социальной поддержки лиц, заражённых вирусом иммунодефицита человека.
Подписанным распоряжением утверждён план реализации Стратегии, который состоит из семи разделов и включает 34 мероприятия.

Планом, в частности, предусматривается внедрение эффективных механизмов снижения цен на антиретровирусные лекарственные препараты. Среди них - совершенствование государственного регулирования цен на лекарства для медицинского применения, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, проработка вопроса о приоритетной государственной регистрации антиретровирусных лекарственных препаратов.

Срок исполнения для данных мероприятий — III квартал 2017 года.

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