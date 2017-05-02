В России хотят снизить цены на препараты для лечения ВИЧ-инфекции

Подписанным распоряжением утверждён план реализации Стратегии, который состоит из семи разделов и включает 34 мероприятия.Планом, в частности, предусматривается внедрение эффективных механизмов снижения цен на антиретровирусные лекарственные препараты. Среди них - совершенствование государственного регулирования цен на лекарства для медицинского применения, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, проработка вопроса о приоритетной государственной регистрации антиретровирусных лекарственных препаратов.Срок исполнения для данных мероприятий — III квартал 2017 года.