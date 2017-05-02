С 1 июля в России начнут оформлять электронные больничные листы

Чтобы закрыть такой больничный, достаточно позвонить врачу и предупредить о выходе на работу. Врач вносит соответствующие записи в электронную карту больного, а потом электронный больничный лист пересылается на место работы человека и в отделение Фонда социального страхования. Электронный документ подписывается с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи и имеет ту же юридическую силу, что и бумажный листок нетрудоспособности.Напомним, ранее действующее законодательство предусматривало больничный лишь в бумажном виде. В апреле был принят законопроект, вводящий электронный больничный, который формируется с согласия застрахованного лица в автоматизированной информационной системе.