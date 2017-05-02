Биологи открыли молекулу, которая способна уничтожать раковые клетки

Ключевую роль в процессе подавления рака играют так называемые Т-клетки – особые тельца, управляющие поведением других иммунных клеток и распознающие патогены. Они заставляют остальные клетки образовать "кордон" вокруг опухоли и выделяют вещества, которые максимально затрудняют жизнь раковым клеткам. Одним из таких "затруднений" является то, что сосуды в окрестностях опухоли сужаются, и раковые клетки получают не так много пищи и кислорода, как здоровые ткани.Как обнаружили Бланкенштейн и его коллеги, подобная реакция вызывается всего одной молекулой, выделяемой Т-клетками – так называемым интерфероном-гамма. Это вещество Т-клетки обычно выделяют при появлении вирусов, бактерий и других патогенов в качестве своеобразного "сигнала атаки". Он привлекает другие типы иммунных клеток к месту заражения – макрофаги, клетки-"киллеры" и переводит обычные здоровые на "военное положение", заставляя их вырабатывать большое количество молекул, играющих роль сигнала "свой-чужой".При появлении рака этот белок начинает играть еще одну роль – он заставляет стенки кровеносных сосудов сужаться, и в конечном итоге кровоток полностью прекращается. Фактически, опухоль в данном случае удушается изнутри, так как клетки внутри нее полностью лишаются доступа к кислороду и питательным веществам.Как показали опыты на мышах, принудительное включение гена, отвечающего за синтез интерферона-гамма, заметно уменьшало темпы роста опухоли и в большинстве случаев вело к ее уменьшению благодаря тому, что кровеносные сосуды постепенно "самоуничтожались" внутри опухоли. Что интересно, этот процесс происходил по тому же генетическому "сценарию", что и уничтожение сосудов внутри растущего зародыша или заживающей раны.Почему Т-клетки и выделяемый ими интерферон-гамма действуют так только на раковые опухоли, ученые пока не знают. Если механизм их действия будет раскрыт, то тогда у медиков появится возможность бороться не с индивидуальными раковыми клетками, а со всей опухолью в целом, в буквальном смысле "перекрывая ей кислород", заключает Бланкенштейн.