Гавриил Гордеев: Контент – король, и нужно уметь с ним обращаться

– Ну это так, второстепенная задача. У меня задача - создать кнопку «ТНТ4», которая у тебя будет на пульте, и ты будешь знать, где она. Ты будешь нажимать ее раз в неделю или два раза в день, но ты всегда будешь знать, что эта кнопка приносит тебе хорошее настроение. Если вдруг ты оказался перед телевизором и захотел поржать, то ты должен включить «ТНТ4». Нет у меня амбициозных задач, чтобы каждый день делать какую-то премьеру. Скорее, сделать общую атмосферу. Я хочу сделать все для зрителя, но при этом я не стараюсь ему угодить. Я пропускаю все через себя и понимаю, как и какой контент я хочу потреблять. У меня задача - создать брэнд, который будет возникать у человека в голове при словах «телевизор» и «смешно». Если будет знание именно в таком ключе, то и деньги, и рейтинг придут. Нельзя строить стратегию, основанную на деньгах и цифрах, можно только на чувствах. Я уважаю и люблю зрителя, понимаю его и не хочу относиться к нему как к цифрам. Предлагаю ему нормальные вещи.

