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Михаил Грачев
Гавриил Гордеев: Контент – король, и нужно уметь с ним обращаться
О конкуренции телевидения и интернета, о том, что Comedy - это все еще смешно, и о новых форматах вещания «Санкт-Петербург.ру» рассказал бывший резидент «Comedy Club», директор канала ТНТ4 Гавриил Гордеев.
фото: 1obl.ru
Мы встречаемся с Гавриилом Гордеевым, также известным под псевдонимом «Гавр», в ресторане «Марчеллис» в Александровском парке. Он только что вышел с презентации ТНТ4 в Петербурге, где рассказывал потенциальным рекламодателям о том, почему они должны покупать рекламу именно у него.

Известный широкой общественности как «смешной парень из телика», Гордеев ко всему прочему запустил ТНТ4, рейтинг которого за год вырос более чем в два раза, открыл федеральную разговорную радиостанцию Comedy Radio и четыре года занимал должность советника председателя правления Московского банка Сбербанка России по креативу и внутренним коммуникациям. Другими словами — с ним есть о чем поговорить, когда дело касается телевидения, маркетинга и креатива.
У тебя сложился удивительный карьерный путь – от игрока в КВН до директора федерального телеканала. Что нравится больше – шутить на сцене или управлять телеканалом?
– Моя деятельность не сильно изменилась, и сейчас я развлекаю гораздо большую аудиторию: 84 млн технический охват - ни фига себе зал! Надо каждый день выходить в эфир и шутить. Так что чисто эмоционально для меня нынешний вид деятельности не очень сильно отличается от предыдущего. Кроме того, я всегда занимался маркетингом, и всегда понимал, что любое занятие маркетингом ведет к телевидению. Часть людей знает меня чисто по телику, но они не видели и не видят основную долю моей деятельности, которая остается за кадром. Я в первую очередь креативщик, который прокачивает себя маркетингом.
Сейчас все в голос твердят о падении позиций телевидения и усилении позиций интернета. А какое у тебя мнение на этот счет?
Надо быть везде - и в телике, и в интернете. Правильный вариант — это коллаборация, где все совместимо и все работает
– И интернет, и телевидение существуют. И то, и другое будет приносить деньги, на этом можно зарабатывать. Это такая тема, которую двигают амбициозные и хвастливые интернетчики, либо трусливые телевизионщики. Одни говорят: «Вот, интернет победил!», другие: «Телевидение никогда не умрет!», но это неправильно. Есть и то, и другое, причем уже давно. Надо быть везде, ведь все будет существовать еще долго. Правильный вариант — это коллаборация, где все совместимо и все работает. Есть те люди, которые смотрят интернет, есть те, кто смотрит телевизор, но чаще всего это одни и те же люди.
Фото предоставлено пресс-службой ТНТ в Петербурге
То есть YouTube не конкурент телевидению?
– Все зависит от события и все зависит от контента. Контент – король. Еще нужно, чтобы было крутое событие. Условно говоря, если я буду транслировать на центральной площади города крутой сериал, то его точно будут смотреть! Есть контент, который ты откладываешь себе, чтобы потом залпом посмотреть, есть контент, который подходит только для легкого телевизионного смотрения, поэтому я не буду называть YouTube конкурентом.

Пока не очень понятно, как зарабатывать в интернете. Сейчас в интернете зарабатывают какие-то крупные агрегаторы и индивидуальные проекты, но глобальных кейсов, завязанных именно на видеоконтенте, я не вижу. Вообще я надеюсь, что начнут считать рейтинги интернет-смотрения, но пока этого нет.
Есть ли планы задействовать на ТВ блогеров?
– Это банальная тема. Как только появились видеоблогеры, первое, что сделали телевизионщики, сказали: «О, давайте позовем их к нам!» Блогеров привели, а вот аудиторию нет. Зачем мне звать блогеров, у которых аудитория 12-15 лет, когда у меня канал ориентирован на аудиторию 30-44 лет.
У некоторых блогеров более возрастная аудитория.
– У каких? У Амирана (Амиран Сардаров, создатель популярного канала «Дневник Хача» - прим. ред.)?
Badcomedian, например.
– С Badcomedian - не знаю, а вот с Амираном мы дружим, но зачем тащить его в телик? Одни мужики смотрят, как он отрывается, и кайфуют, другие наблюдает за его жизнью с легким оттенком зависти. Мы с ним знакомы хорошо, я признаю его феномен, но при этом я понимаю, что это, скорее всего, не будет востребовано на телевидении. Если блогер творчески заточен, то я не исключаю, что будут какие-то совместные проекты, а вот так, чтобы просто взял и позвал, – нет.
Более возрастное поколение не воспринимает формат «Comedy» и часто говорит о том, что это «юмор для тупых». И среди молодежи сегодня нередко можно услышать, что Comedy уже не тот, не так смешно. Как можешь парировать?
– Самое главное, что смотрят и те, и другие, причем уже 12 лет. Качество юмора не упало, Comedy - это единственная группа людей, которая в России выдает час юмора в неделю, который до сих пор актуален. Гарик Мартиросян – гений, и он будет создавать «Comedy Club» еще долгие годы, и качество юмора там вообще не падает, оно только прокачивается. Аудитория меняется. Все думают, что это один и тот же человек смотрит уже 12 лет. Нет, это разные люди.
Фото предоставлено пресс-службой ТНТ в Петербурге
Какое твое любимое шоу как телезрителя?
– «Деньги или позор».
Почему ТНТ4, а не ТНТ+ или ТНТ2?
– Хорошая цифра. Я не претендую на 5.
Чем ты занимаешься как продюсер? Опиши свой обычный рабочий день.
– Если я сейчас начну перечислять, то это будет очень длинный список - возможно, несуразный. Самое главное, что он длится 18 часов и на рабочий и не рабочий никак не разграничивается. Вот я приехал в офис — начался рабочий день? Нет. Проснулся — начался рабочий день. Чаще все же сначала завтракаю, ребенка — в школу, а потом сразу же на связи. Это чревато тем, что люди думают, будто я очень коммуникабельный, и я получаю огромное количество писем. Зато производительность больше. От утра понедельника до вечера субботы - вот такой рабочий денек.
Почему в России в принципе редко получается делать сериалы, которые становились бы так же популярны, как зарубежные?
– Все дело в подходе: кто-то работает для того, чтобы здесь и сейчас собрать денег, а кто-то работает для того, чтобы создать что-то новое и сделать все максимально качественно. Если у кого-то получается плохой контент, значит он, видимо, ленивый. Я не говорю, что тупой, я говорю «ленивый». Все на многое способны. Нужно признать, что ты чего-то не знаешь, и узнать это. Мало кто из творческих людей признает, что он что-то не может делать. Возможно, есть продюсеры и авторы, которые могут работать так же качественно, как ребята из «Good Story Media» и Comedy Club Production. Они не просто все свои возможности вкладывают в производство контента, они еще и вкладывают те возможности, которых не было. Это дикий профессионализм.
Когда на телеканале появятся собственные шоу и сериалы, сопоставимые по качеству с зарубежным? Настанет такой день, когда HBO купит что-нибудь у ТНТ4 или у ТНТ?
– Уже сейчас есть ряд премьер, и все, что мы делаем, мы стараемся сделать «золотым» контентом, то есть контентом, который будет смотреться круто всегда. Возможно, однажды HBO купят у нас какой-то формат - вряд ли в Америке будет интересно показывать в оригинале. Но, скорее, это будет не HBO, а TBS.
Как проходит эксперимент с новой сеткой вещания, по американскому образцу?
– Это не американский образец, и если ты до сих пор считаешь, что это американский образец, значит ты повелся на PR, который мы сделали перед первым апреля. Это было уникальное программирование, так на телике никто не делал, но американского образца не было. Мы сами все придумали, и это была самая успешная суббота в этом году.

Собственно, речь идет о «ВЖУХ» (сетка вещания, при которой на ТНТ4 весь день шли юмористические скетчи длиною не более трех минут — прим. ред.). Это была самая рейтинговая суббота, и мы будем использовать этот формат еще, но под новым брендом. Когда надоест слово «ВЖУХ», заменим его на «ПЯУ».

Фото предоставлено пресс-службой ТНТ в Петербурге
Какова эффективность запуска международной версии ТНТ4?
– Есть кто-то за границей, кого мы теперь радуем. Всего лишь год существуем, но уже запустили международную версию. Все круто.
Как руководитель телеканала, какие цели и задачи ты себе ставишь? Чего хотелось бы добиться на ТНТ4, поработить отечественное ТВ?
Нельзя строить стратегию, основанную на деньгах и цифрах, можно только на чувствах
– Ну это так, второстепенная задача. У меня задача - создать кнопку «ТНТ4», которая у тебя будет на пульте, и ты будешь знать, где она. Ты будешь нажимать ее раз в неделю или два раза в день, но ты всегда будешь знать, что эта кнопка приносит тебе хорошее настроение. Если вдруг ты оказался перед телевизором и захотел поржать, то ты должен включить «ТНТ4». Нет у меня амбициозных задач, чтобы каждый день делать какую-то премьеру. Скорее, сделать общую атмосферу. Я хочу сделать все для зрителя, но при этом я не стараюсь ему угодить. Я пропускаю все через себя и понимаю, как и какой контент я хочу потреблять. У меня задача - создать брэнд, который будет возникать у человека в голове при словах «телевизор» и «смешно». Если будет знание именно в таком ключе, то и деньги, и рейтинг придут. Нельзя строить стратегию, основанную на деньгах и цифрах, можно только на чувствах. Я уважаю и люблю зрителя, понимаю его и не хочу относиться к нему как к цифрам. Предлагаю ему нормальные вещи.
А если говорить о перспективах ТВ в целом, то какими ты их видишь? Что будет происходить с ТВ в ближайшие десять лет?
– Я не могу рассказать, что будет в ближайшие десять лет, это секрет. Не хочется загадывать. Самое главное, что контент всегда будет оставаться королем. Могут появиться еще какие-то виды потребления, может, люди будут смотреть контент на дисках от машин или будет интеграция в зеркала заднего вида. Все равно, контент – король. А вторым королем будет тот, кто умеет правильно обращаться с этим контентом, то есть команда ТНТ4.
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