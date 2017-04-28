Ученые создали прозрачные кости, которые помогут лечить остеопороз

Специалисты из Калифорнийского технологического института применили технологию просвечивания мягких тканей CLARITY
для костей. В результате исследователям удалось сделать кости мыши прозрачными. Методика может использоваться для клинических испытаний лекарств от остеопороза — хронического заболевания, при котором кости становятся хрупкими, информирует news.eizvestia.com
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Как и кожа, в течение жизни кости человека непрерывно обновляются, а новые ткани формируются из стволовых клеток в костном мозге. Американские ученые разработали методику, которая позволяет увидеть стволовые клетки в их «среде обитания». Об этом пишет Science Daily.
Для этого исследователи усовершенствовали разработанную в 2013 году технологию CLARITY, которая позволяет сделать ткани мозга прозрачными. Для этого из ткани извлекаются липиды, а для поддержки структуры вводится прозрачный гидрогель. При работе с твердыми тканями методика была скорректирована.