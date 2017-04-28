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28 апреля 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Уровень смертности в России остается высоким
Также специалисты отмечают тенденцию к росту факторов риска неинфекционных заболеваний.
По сравнению с развитыми странами уровень смертности в нашей стране остается на высоком уровне. Эксперты отмечают, что в последние годы скорость падения смертности замедлилась, и появилась тенденция к росту факторов риска неинфекционных заболеваний. Об этом рассказал директор Центра профилактической медицины Сергей Бойцов, передает РИА АМИ. Именно поэтому Россия нуждается в принятии Стратегии формирования здорового образа жизни, детальное обсуждение которой состоится в ближайшее время.

В частности, по словам Сергея Бойцова, уровень гипертонии у мужчин вырос с 34% до 42%, а распространенность сахарного диабета за последние десятилетия среди мужского населения выросла в два раза. Наиболее вероятная причина этих явлений – рост мужского ожирения, пояснил Бойцов. Так с 1993 года по 2014 год его уровень увеличился в три раза, так что борьба с ожирением является центральной задачей новой стратегии.

Другим важным аспектом документа является профилактика курения. Несмотря на общее снижение уровня потребления табака, курение среди женщин выросло с 8% до 14,%, то есть на 60%. «Курящая женщина вовлекает в курение и детей, — пояснил Бойцов. — А курит сейчас до 30% школьников. Кроме того, в два раза вырос уровень ожирения среди подростков, что вызвало общий рост гипертонии у детей, так что во взрослую жизнь они войдут уже отягченными хроническими заболеваниями».
Концепция стратегии состоит из нескольких блоков, продолжил Бойцов. Главная ее составляющая — формирование здорового образа жизни на межведомственной основе, подразумевающее выработку мотивации и обеспечение соответствующих условий, в частности, создание бездымной среды, возможность здорового питания и повседневной физической активности.

Так как в итоге стратегия станет базовым документом, который затронет работу практически всех ведомств, перед разработчиками стоит сложная задача поиска общего языка, на котором будут общаться различные структуры исполнительной власти.

Именно поэтому Минздрав России провел трехкратное согласование документа со всеми профильными ведомствами, вовлекая партнеров в процесс сотрудничества. Огромную сложность в процессе согласования стратегии представляет необходимость договоренности с Минэкономразвития, Минкомсвязи и Минсельсхозом об изменении маркетинга продуктов питания и безалкогольных напитков с высоким содержанием насыщенных жиров, трансизомеров жирных кислот, свободных сахаров и соли. Кроме того, необходимо исключить рекламную поддержку потребления колбас, содержащих большое количество жиров и соли. В ходе согласования разработчики даже убрали из документа понятие «нездоровые и вредные продукты», заменив на формулировку «продукты, способствующие развитию ожирения и других факторов риска неинфекционных заболеваний», тем не менее добиться успеха в решении данной проблемы пока не удалось.

Еще одна сложная позиция — налоговое регулирование производства и реализации продуктов с невысоким содержанием насыщенных жиров. Прежде всего, это поддержка производства полезных продуктов и большая налоговая нагрузка на производство продуктов, способствующих развитию ожирения. Сложность данной позиции в том, что она предполагает перестройку масложировой промышленности, смену концепции изготовления хлеба, кондитерских изделии и сладких газированных напитков.

В целом стратегия профилактики НИЗ является «документом о намерениях», пояснил директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олег Салагай. Она не может быть реализована без принятия соответствующего законодательства и разработки определенных технических стандартов. С другой стороны, никакие конкретные действия не могут быть реализованы без стратегической программы, которая определит пути достижения установленных показателей и найдет свою реализацию в законодательных актах. В настоящее время завершается межведомственное согласование стратегии, и до конца этого года документ будет принят на правительственном уровне.





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