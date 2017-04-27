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27 апреля 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Россияне предпочитают пользоваться советами фармацевтов вместо посещения врача
Самые распространенные симптомы, которые люди снимают самостоятельно, это насморк и боль в горле.
Большинство россиян не идут к врачу, почувствовав недомогание. Такие данные содержатся в совместном исследовании общественного мнения компании Bayer и ВЦИОМ. Исследование проводилось в 2016 г., были опрошены 1600 респондентов из 46 регионов страны.

Самые распространенные симптомы, которые мы предпочитаем снимать самостоятельно, это насморк и боль в горле. Об этом рассказали 92 % опрошенных. Почти столько же – 90 % – сами избавляются от головной боли. Третье место (85%) разделили кашель и изжога.

Большинство также не идут к врачу с повышенной температурой (76 %) и нарушением пищеварения (запор, диарея, вздутие живота, тяжесть в желудке – 70 %). Чуть больше половины (55 %) респондентов лечатся без врача при боли в спине. А при повышенном артериальном давлении самостоятельно будут лечиться 42 %, 53 % пойдут к врачу, еще 5 % затруднились с ответом.

Цифры настораживают медиков. Но такому положению способствует активная реклама безрецептурных препаратов для лечения, например, артериальной гипертензии. Это не нарушает закон, но противоречит международным рекомендациям по лечению заболевания.

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