  • 27 Апрель 2017
USD 27.04.2017 56.3131 +0.4678
USD ММВБ 09:17 56.95840  
EUR 27.04.2017 61.5052 +0.7120
EUR ММВБ 09:17 62.1360  
Нефть($) 26.04.2017 51.52 0.56
Нефть(p) 26.04.2017 2901.25 +55.37
РБК: Патриарх согласовал лично с Путиным передачу Исаакия РПЦ Полтавченко рассказал о коммерческой тайне ЗСД и новых станциях метро Джаз и шаверма: куда сходить в Петербурге москвичу «Открытая Россия» отказалась считать себя «нежелательной организацией»
27 апреля 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Найдено лекарство от несчастной любви
По словам ученых, эмоции - это результат химических процессов, происходящих в мозгу. И ими можно управлять, чтобы регулировать восприятие эмоциональной боли.
Такие данные были получены в результате исследования учеными Университета Колорадо на группе добровольцев, переживших любовное расставание.

«Расставание с партнером является одним из самых эмоциональных событий в жизни человека, что может послужить важным фактором для развития психологических проблем, — говорит научный руководитель исследования доктор Леони Кобан. — В нашем исследовании мы выяснили, что сильное влияние на снижение интенсивности социальной боли может иметь плацебо».

В принципе, и ранее было известно, что плацебо — фиктивные процедуры без каких-либо препаратов — могут заметно облегчить даже физическую боль. Новое исследование, результаты которого опубликованы в журнале Neuroscience, является первым, в рамках которого было изучено влияние плацебо на эмоциональную боль, связанную с романтическими переживаниями.

Для эксперимента были отобраны 40 человек, которые пережили «неприятное романтическое расставание» в течение последнего полугодия. Их попросили принести фото бывшего партнера и фото хорошего друга (или подружки) того же пола, что и бывший объект любви.

Участники были разделены на две группы — к одним применялся эффект плацебо, к другим — нет.

Исследование проводилось при помощи магнитно-резонансной томографии. Участникам эксперимента с эффектом плацебо сначала показывали фото их бывшего партнера и просили испытуемых вспомнить расставание. Затем им показывали фотографию друга. Правда, в этом случае испытуемых подвергали физической боли при помощи горячего раздражителя правого предплечья.

Эксперимент периодически повторялся и испытуемые оценивали свое состояние от 1 (очень плохо) до 5 (очень хорошо). МРТ оценивала активность мозга.

В ходе эксперимента выяснилось, что люди, которым показывали плацебо, чувствовали себя лучше и эмоционально, и значительно меньшие неприятности им приносила физическая боль. Ученые установили, что у этих участников наблюдалась повышенная активность в области периакведуктального серого вещества. Эта часть мозга играет ключевую роль в модуляции болеутоляющих химических веществ мозга (опиоидов), либо вызывающих чувство удовольствия нейромедиаторов, таких как допамин.

Можно сказать всем страдающим от расставания только одно, считает Тор Вейгер, профессор психологии и неврологии Университета Колорадо: «Знайте, ваши страдания в реальности всего лишь нейро-химический процесс».

Сейчас точно не установлено, что эти вещества вырабатываются в качестве реакции на плацебо, однако такая гипотеза существует. «Есть основания полагать, что положительное воздействие влияет на префронтальную кору, которая, в свою очередь, действует на средний мозг, чтобы сгенерировать опиоидные или допамин-ответы, — заявил Вейгер.

Предыдущие исследования показали, что эффект плацебо не только облегчает депрессию, но заставляет антидепрессанты работать лучше.



В Петербурге 27 апреля днем ожидается ураганный ветер Станцию метро "Пионерская" "заминировала" 17-летняя девушка В двух районах Петербурга 27 апреля испытают на прочность теплосети Шарапова победила в первом матче после дисквалификации
В Петербурге открылась развязка Пулковского шоссе и Дунайского проспекта Первый канал и НТВ выдали петербургского бизнесмена за американского журналиста Стиллавин ввязался в медвежью торговлю Студенты СПбИПТ начали забастовку против объединения со строительным колледжем
Петербургский метрополитен в 2016 году показал номинальную прибыль в 865 млн рублей В Пулково ветеранов ВОВ бесплатно обслужат в бизнес-салонах В Петербурге 78 тыс. семей остаются в коммунальном плену Смольный: Гендиректор «Зенита» в целом доволен состоянием газона на новом стадионе

 
Made on
Tilda
 

сделано в spbnews

© Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm