Найдено лекарство от несчастной любви

В принципе, и ранее было известно, что плацебо — фиктивные процедуры без каких-либо препаратов — могут заметно облегчить даже физическую боль. Новое исследование, результаты которого опубликованы в журнале Neuroscience, является первым, в рамках которого было изучено влияние плацебо на эмоциональную боль, связанную с романтическими переживаниями.Для эксперимента были отобраны 40 человек, которые пережили «неприятное романтическое расставание» в течение последнего полугодия. Их попросили принести фото бывшего партнера и фото хорошего друга (или подружки) того же пола, что и бывший объект любви.Участники были разделены на две группы — к одним применялся эффект плацебо, к другим — нет.Исследование проводилось при помощи магнитно-резонансной томографии. Участникам эксперимента с эффектом плацебо сначала показывали фото их бывшего партнера и просили испытуемых вспомнить расставание. Затем им показывали фотографию друга. Правда, в этом случае испытуемых подвергали физической боли при помощи горячего раздражителя правого предплечья.Эксперимент периодически повторялся и испытуемые оценивали свое состояние от 1 (очень плохо) до 5 (очень хорошо). МРТ оценивала активность мозга.В ходе эксперимента выяснилось, что люди, которым показывали плацебо, чувствовали себя лучше и эмоционально, и значительно меньшие неприятности им приносила физическая боль. Ученые установили, что у этих участников наблюдалась повышенная активность в области периакведуктального серого вещества. Эта часть мозга играет ключевую роль в модуляции болеутоляющих химических веществ мозга (опиоидов), либо вызывающих чувство удовольствия нейромедиаторов, таких как допамин.Можно сказать всем страдающим от расставания только одно, считает Тор Вейгер, профессор психологии и неврологии Университета Колорадо: «Знайте, ваши страдания в реальности всего лишь нейро-химический процесс».Сейчас точно не установлено, что эти вещества вырабатываются в качестве реакции на плацебо, однако такая гипотеза существует. «Есть основания полагать, что положительное воздействие влияет на префронтальную кору, которая, в свою очередь, действует на средний мозг, чтобы сгенерировать опиоидные или допамин-ответы, — заявил Вейгер.Предыдущие исследования показали, что эффект плацебо не только облегчает депрессию, но заставляет антидепрессанты работать лучше.