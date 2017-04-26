Придуман способ хранения и перевозки вакцин без холодильника

Авторы работы предложили создавать контейнеры из диоксида кремния, в которых медикаменты могут сохраняться при высоких температурах.«С помощью нашего метода мы показали, что можно надежно предохранять белки от денатурации при температуре до 100°С или хранить их в виде порошка до трех лет при комнатной температуре без потери свойств», — рассказала Азель Сартбаева, химик из Батского университета, один из авторов работы.Метод состоит в том, что к растворенным белкам нужно добавлять диоксид кремния, в результате чего он повторяет структуру белков, охватывая их несколькими слоями. Когда белок нужно использовать, оболочку можно растворить химическим путем, не повреждая молекулы белка.Если разработка будет успешно применена, она поможет доставлять медикаменты быстрее и безопаснее, в том числе в отдаленные районы с неразвитой инфраструктурой.