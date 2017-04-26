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26 апреля 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Придуман способ хранения и перевозки вакцин без холодильника
Ученые предложили создавать контейнеры из диоксида кремния, в которых медикаменты могут сохраняться при высоких температурах.
Группа ученых из Батского университета и Университета Ньюкасла предложила способ сохранения вакцин и антител при перевозке и хранении вне холодильника. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Сейчас для хранения и транспортировки медикаментов необходимы перевозные холодильники. Если такой холодильник сломается, вакцины больше нельзя использовать. По этой причине портятся миллионы доз медикаментов в год, передает gmpnews.ru.

Авторы работы предложили создавать контейнеры из диоксида кремния, в которых медикаменты могут сохраняться при высоких температурах.

«С помощью нашего метода мы показали, что можно надежно предохранять белки от денатурации при температуре до 100°С или хранить их в виде порошка до трех лет при комнатной температуре без потери свойств», — рассказала Азель Сартбаева, химик из Батского университета, один из авторов работы.

Метод состоит в том, что к растворенным белкам нужно добавлять диоксид кремния, в результате чего он повторяет структуру белков, охватывая их несколькими слоями. Когда белок нужно использовать, оболочку можно растворить химическим путем, не повреждая молекулы белка.

Если разработка будет успешно применена, она поможет доставлять медикаменты быстрее и безопаснее, в том числе в отдаленные районы с неразвитой инфраструктурой.

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