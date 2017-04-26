Петербургский Гамма-нож признан самой загруженной установкой в Европе и США

По мнению вице-президента по продажам и маркетингу в странах Восточной Европы, Ближнего Востока и Латинской Америке компании Elekta Рэя Роу, многолетний высокий результат петербургской клиники объясняется несколькими причинами. «Во-первых, до сих пор это единственный гамма-нож в Санкт-Петербурге. Во-вторых, Онкологическая клиника МИБС имеет огромную сеть диагностических центров по всей России, которые направляют пациентов на радиохирургическое лечение. В-третьих, здесь работают очень опытные специалисты, которые умеют прекрасно диагностировать и лечить заболевания, получая хорошие результаты. Четвертая причина – прекрасные контакты с зарубежными врачами, которые дают возможность быть в курсе новых методов и наиболее интересных случаев», - поясняет Рэй Роу.Гамма-нож – современная установка для проведения радиохирургических операций по поводу злокачественных опухолей, сосудистых мальформаций, неврином, аневризмов сосудов и прочих патологий головы. Патологические внутричерепные очаги лечатся в основном за один сеанс путем высокоточного облучения от 196 источников Со60 (кобальта-60). В такого рода операциях нуждаются в РФ не менее 30 тысяч человек в год. Однако количество ежегодно выполняемых вмешательств на всех радиохирургических установках РФ не превышает 2,5 тысяч.Шведская компания Elekta, единственный производитель установок Гамм-нож (Leksell Gamma Knife), ежегодно собирает статистику центров, оснащенных своим оборудованием и выявляет победителя. На сегодня в мире действует около 325 установок Гамма-нож.На протяжении трех лет, с 2013 по 2015-й, Гамма-нож Онкологической клиники МИБС, Санкт-Петербург, признавался наиболее активно оперирующим в мире. В 2016 году, по данным компании Elekta, он уступил примерно 50 пациентов китайскому Гамма-ножу, но сохранил лидерство среди аналогичных медцентров Европы и США. Всего с момента установки Гамма-ножа в клинике в Песочном в ноябре 2008 года выполнено 7,5 тысячи радиохирургических вмешательств.