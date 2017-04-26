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26 апреля 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Петербургский Гамма-нож признан самой загруженной установкой в Европе и США
Причина высокой загрузки аппарата вызвана в том числе острой потребностью в радиохирургических операциях в нашей стране
Гамма-нож Онкологической клиники Медицинского института Березина Сергея (МИБС) четвертый год подряд получает от компании- производителя Elekta памятный знак, свидетельствующий, что установка является самой загруженной в Европе и США.

Так, в 2016 году на Гамма-ноже МИБС в поселке Песочный, Санкт-Петербург, было прооперировано 1314 человек. Средний показатель в европейских странах – 400-500 человек в год, в США -250-300 пациентов.

«Причина высокой загрузки Гамма-ножа, в несколько раз превышающей среднюю в странах Европы и США, обуславливается в том числе острой неудовлетворенной потребностью в радиохирургических операциях в нашей стране. Сегодня в РФ действует всего 4 гамма-ножа. Для сравнения: в Японии, сопоставимой по численности населения, работают более 50 аппаратов», - поясняет председатель правления Медицинского института им. Березина Сергея (МИБС) Аркадий Столпнер.

По мнению вице-президента по продажам и маркетингу в странах Восточной Европы, Ближнего Востока и Латинской Америке компании Elekta Рэя Роу, многолетний высокий результат петербургской клиники объясняется несколькими причинами. «Во-первых, до сих пор это единственный гамма-нож в Санкт-Петербурге. Во-вторых, Онкологическая клиника МИБС имеет огромную сеть диагностических центров по всей России, которые направляют пациентов на радиохирургическое лечение. В-третьих, здесь работают очень опытные специалисты, которые умеют прекрасно диагностировать и лечить заболевания, получая хорошие результаты. Четвертая причина – прекрасные контакты с зарубежными врачами, которые дают возможность быть в курсе новых методов и наиболее интересных случаев», - поясняет Рэй Роу.

Гамма-нож – современная установка для проведения радиохирургических операций по поводу злокачественных опухолей, сосудистых мальформаций, неврином, аневризмов сосудов и прочих патологий головы. Патологические внутричерепные очаги лечатся в основном за один сеанс путем высокоточного облучения от 196 источников Со60 (кобальта-60). В такого рода операциях нуждаются в РФ не менее 30 тысяч человек в год. Однако количество ежегодно выполняемых вмешательств на всех радиохирургических установках РФ не превышает 2,5 тысяч.

Шведская компания Elekta, единственный производитель установок Гамм-нож (Leksell Gamma Knife), ежегодно собирает статистику центров, оснащенных своим оборудованием и выявляет победителя. На сегодня в мире действует около 325 установок Гамма-нож.

На протяжении трех лет, с 2013 по 2015-й, Гамма-нож Онкологической клиники МИБС, Санкт-Петербург, признавался наиболее активно оперирующим в мире. В 2016 году, по данным компании Elekta, он уступил примерно 50 пациентов китайскому Гамма-ножу, но сохранил лидерство среди аналогичных медцентров Европы и США. Всего с момента установки Гамма-ножа в клинике в Песочном в ноябре 2008 года выполнено 7,5 тысячи радиохирургических вмешательств.

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