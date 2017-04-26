Создан тест для быстрого определения устойчивых к антибиотикам бактерий

Некоторые из них также развили устойчивость к колистину. В бактериях существуют два типа сопротивления антибиотику – хромосомно-кодируемый и плазмида-кодирующий. Второй – наиболее опасный, потому что он может быть передан от одного вида бактерий к другому, совершенно иному типу бактерий. Второй способ вызывает особую тревогу, поскольку может быстро и легко распространяться, что приведет к устареванию и колистина.Ученые провели тестирование масс-спектрометром 134 различных колоний бактерий и обнаружили, что этим методом можно выявить не только устойчивые к колистину бактерии, но и определить вид их устойчивости. Причем все это можно определить примерно за 15 минут. Ученые отмечают, что зная, какие пациенты имеют эти самые опасные инфекции, можно использовать карантинные меры, чтобы остановить их распространение и остановить рост лекарственной устойчивости.