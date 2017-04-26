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26 апреля 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Создан тест для быстрого определения устойчивых к антибиотикам бактерий
Для этого достаточно масс-спектрометра.
Французские и британские ученые разработали новый тест, который позволит очень легко и быстро определить, какие бактерии устойчивы к антибиотику последнего поколения колистину.

При этом ученые утверждают, что для их метода не нужно особое оборудование: масс-спектрометры имеются почти в каждой больнице. Они презентовали его на 27-м Европейском конгрессе по клинической микробиологии и инфекционных заболеваний (ECCMID), передает РИА АМИ.

Ученые изучали кишечную палочку и клебсиеллу пневмонии - энтеробактерии, вызывающие гастроэнтерит, инфекции мочевыводящих путей, заболевания легких и даже сепсис. Некоторые их штаммы стали устойчивыми к почти всем доступным антибиотикам, и колистин часто остается единственным средством от них.

Некоторые из них также развили устойчивость к колистину. В бактериях существуют два типа сопротивления антибиотику – хромосомно-кодируемый и плазмида-кодирующий. Второй – наиболее опасный, потому что он может быть передан от одного вида бактерий к другому, совершенно иному типу бактерий. Второй способ вызывает особую тревогу, поскольку может быстро и легко распространяться, что приведет к устареванию и колистина.

Ученые провели тестирование масс-спектрометром 134 различных колоний бактерий и обнаружили, что этим методом можно выявить не только устойчивые к колистину бактерии, но и определить вид их устойчивости. Причем все это можно определить примерно за 15 минут. Ученые отмечают, что зная, какие пациенты имеют эти самые опасные инфекции, можно использовать карантинные меры, чтобы остановить их распространение и остановить рост лекарственной устойчивости.

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