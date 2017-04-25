В этом году патентную защиту потеряют 18 брендированных лекарств

Среди компаний Большой фармы с наибольшим риском эксперт называет Roche, GlaxoSmithKline, Eli Lilly, Pfizer и AstraZeneca. Потенциальный ущерб от потери патентной защиты в текущем году гораздо масштабней, чем в 2015 г. и 2016 г., когда патентной защиты лишились 4 и 9 оригинальных препаратов соответственно, передает «Фармацевтический вестник».По прогнозу Тима Андерсона, в 2017 г. истечет срок действия патентов на препарат Rituxan (Roche), Advair (GlaxoSmithKline), Humalog и Cialis (Eli Lilly), Byetta (AstraZeneca), Viagra (Pfizer), а также Vytorin компании Merck & Co. (за пределами США и Канады – MSD).В 2012 г. первая волна патентного обвала захлестнула фармотрасль. По оценке EvaluatePharma, патентную защиту потеряли оригинальные препараты с общим объемом продаж 55 млрд долл.На сей раз, отмечает аналитик, около 45% потенциальных потерь от патентного обвала придется на биопрепараты, которые находятся перед угрозой конкуренции биосимиляров. Поэтому снижение их продаж будет происходить медленнее, но в то же время непредсказуемо. Среди производителей лекарственных препаратов биологического происхождения, находящихся под угрозой конкуренции со стороны биосимиляров, «лидирует» Roche, за которой следуют Sanofi, Bristol-Myers Squibb и Eli Lilly.