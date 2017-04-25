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25 апреля 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
В этом году патентную защиту потеряют 18 брендированных лекарств
Крупнейшие фармацевтические компании ожидает очередной патентный обвал.
В 2017 году патентную защиту потеряют 18 брендированных лекарственных препаратов с общим объемом продаж свыше 26,5 млрд долларов. Об этом сообщает FiercePharma со ссылкой на аналитическую записку эксперта аналитической компании Sanford C. Bernstein Тима Андерсона, в которой он предупреждает о новом патентном обвале. По мнению эксперта, его пик придется именно на текущий год. Аналитик не исключает, что этот показатель станет самым высоким, по меньшей мере, до 2025 г.
Среди компаний Большой фармы с наибольшим риском эксперт называет Roche, GlaxoSmithKline, Eli Lilly, Pfizer и AstraZeneca. Потенциальный ущерб от потери патентной защиты в текущем году гораздо масштабней, чем в 2015 г. и 2016 г., когда патентной защиты лишились 4 и 9 оригинальных препаратов соответственно, передает «Фармацевтический вестник».

По прогнозу Тима Андерсона, в 2017 г. истечет срок действия патентов на препарат Rituxan (Roche), Advair (GlaxoSmithKline), Humalog и Cialis (Eli Lilly), Byetta (AstraZeneca), Viagra (Pfizer), а также Vytorin компании Merck & Co. (за пределами США и Канады – MSD).

В 2012 г. первая волна патентного обвала захлестнула фармотрасль. По оценке EvaluatePharma, патентную защиту потеряли оригинальные препараты с общим объемом продаж 55 млрд долл.

На сей раз, отмечает аналитик, около 45% потенциальных потерь от патентного обвала придется на биопрепараты, которые находятся перед угрозой конкуренции биосимиляров. Поэтому снижение их продаж будет происходить медленнее, но в то же время непредсказуемо. Среди производителей лекарственных препаратов биологического происхождения, находящихся под угрозой конкуренции со стороны биосимиляров, «лидирует» Roche, за которой следуют Sanofi, Bristol-Myers Squibb и Eli Lilly.

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