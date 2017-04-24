Установлена причина рецидива онкологических заболеваний

Выделяемый раковыми клетками пероксид водорода воздействует на близлежащие здоровые клетки, которые начинают вырабатывать большие объемы этого вещества и воздействуют на следующие за ними здоровые клетки. Это приводит к эффекту домино, в результате чего вокруг злокачественной опухоли создается т.н. область распространения рака (cancerisation) радиусом до 7 см, говорит доцент Школы биологических наук университета Эндрю Тан. Таким образом, после удаления злокачественной опухоли остаются клетки, которые еще выглядят как здоровые, но уже затронуты болезнью.По словам Тана, ученые долгое время не могли обнаружить эту причину, так как пероксид водорода почти не задерживается в организме человека. Раньше считалось, что вырабатываемое вещество просто лишь уничтожает здоровые клетки. Однако, последнее исследование показало, что здоровые клетки могут не погибнуть, но измениться из-за постоянного воздействия пероксида водорода.Это открытие поможет врачам точнее определить, какой участок необходимо удалить вместе со злокачественным новообразованием, чтобы избежать рецидива этой болезни. Тан подчеркивает, что сейчас он с коллегами пытаются выяснить, каким образом можно ограничить распространение пероксида водорода, так как не всегда возможно удалить область вокруг раковой опухоли.