Генетики нашли способ вернуть слух глухим людям

Согласно медицинским статистическим данным, в половине случаев отсутствие слуха обуславливается аномалиями ДНК. Например, у грызунов, над которыми осуществлялись исследования, была диагностирована болезнь Ушера. Это влечет за собой нарушение строения и функционирования волосков, которые расположены во внутреннем ухе, а искусственно выведенный вирус устранял подобные патологии.Клиницистами установлено по меньшей мере сто различных типов генетических мутаций, которые приводят к отсутствию слуха у людей. Как следствие, для каждого из них должна быть разработана собственная неповторимая генная терапия. В то же время исследователи не до конца уверенны в безопасности новейшего вируса-курьера для человеческого организма. Последняя версия подобного вируса разработана на основе аденовируса. Касательно продолжительности положительного эффекта, то по последним данным терапия действует минимум шесть месяцев.Однако осталось одно белое пятно в подобном исследовании – временное окно. Например, лечение было успешным при условии введения вируса сразу же после рождения, однако эффект был отрицательным если его внедряли через десять суток с момента появления на свет.