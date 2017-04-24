  • 24 Апрель 2017
USD 22.04.2017 56.2307 -0.1858
USD ММВБ 11:16 55.96050  
EUR 22.04.2017 60.3187 -0.2952
EUR ММВБ 11:16 60.6740  
Нефть($) 24.04.2017 52.33 +0.65
Нефть(p) 24.04.2017 2942.55 +26.95
Французские выборы и томский пенсионер «Новая газета»: В Чечне действуют шесть секретных тюрем для геев Первый матч на "Зенит-арене": дырки на газоне и протекающая крыша "Яндекс" сделает карты и навигатор частично платными
24 апреля 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Генетики нашли способ вернуть слух глухим людям
Для возвращения слуха применялся специально выведенный синтетический вирус, который играл роль курьера.
Новейший эксперимент в области генетики дал возможность возобновить слух мелким грызунам глухим от рождения. По утверждениям ученых подобный подход сможет полностью излечить и людей. Лечение было направлено на то, чтобы скорректировать упущения предыдущих неудачных попыток вернуть слух, которые приводили к тому, что восприимчивые к звуковым сигналам волоски в ушных раковинах становились неработоспособными.

Для возвращения слуха применялся специально выведенный синтетический вирус, который играл роль курьера. Результат поразил даже ученых – мыши начали различать даже тихий шепот. Настолько эффективного восстановления слуха еще не удавалось достичь, передает Симптомер.RU.

Согласно медицинским статистическим данным, в половине случаев отсутствие слуха обуславливается аномалиями ДНК. Например, у грызунов, над которыми осуществлялись исследования, была диагностирована болезнь Ушера. Это влечет за собой нарушение строения и функционирования волосков, которые расположены во внутреннем ухе, а искусственно выведенный вирус устранял подобные патологии.

Клиницистами установлено по меньшей мере сто различных типов генетических мутаций, которые приводят к отсутствию слуха у людей. Как следствие, для каждого из них должна быть разработана собственная неповторимая генная терапия. В то же время исследователи не до конца уверенны в безопасности новейшего вируса-курьера для человеческого организма. Последняя версия подобного вируса разработана на основе аденовируса. Касательно продолжительности положительного эффекта, то по последним данным терапия действует минимум шесть месяцев.

Однако осталось одно белое пятно в подобном исследовании – временное окно. Например, лечение было успешным при условии введения вируса сразу же после рождения, однако эффект был отрицательным если его внедряли через десять суток с момента появления на свет.
В Петербурге проходят масштабные обыски по делу о сексуальном насилии над детьми На Октябрьской набережной провалился асфальт Петербуржцам придется ждать оформления финской визы почти месяц В Петербурге умер бывший вице-премьер РФ Алексей Большаков
Водители жалуются на пробки из-за полного закрытия Тучкова моста В Петербурге 24 апреля днем ожидается мокрый снег с дождем Футбол и ультрановый Петербург: весеннее световое шоу раскрасило стадион «Зенит-арена» (ФОТО) На "Зенит-арене" снесут и заново построят VIP-ложи
Здание трибун бегового ипподрома на Семеновском плацу признано памятником Движение Бессмертного полка к Дворцовой площади стартует 9 мая в 15 часов Эрмитаж покажет более 250 уникальных артефактов из Древнего Египта На предпоказ «Стражи Галактики. Часть 2» приедут режиссер и актеры фильма

 
Made on
Tilda
 

сделано в spbnews

© Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm