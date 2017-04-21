Создан спрей для носа, доставляющий лекарство в мозг

Человеческий организм обладает рядом эффективных защитных систем головного мозга, одной из который является гематоэнцефалический барьер (ГЭБ). ГЭБ ограждает мозг от попадания в мозг фармакологических препаратов из полости носа. Медики испытывают большие трудности в лечении энцефалита, менингита, рассеянного склероза и других смертельных заболеваний центральной нервной системы.Новое открытие способно изменить ситуацию и спасти многие жизни. Ученые в своих исследованиях использовали сходство обонятельной системы саранчи и человека. В ходе лабораторного эксперимента они обнаружили уникальные свойства золотых элементов назального спрея, которые проникали непосредственно в мозг, легко преодолевая ГЭБ. Таким образом, медики приблизились к успешному лечению многих заболеваний головного мозга, включая злокачественные новообразования. В скором времени ученые приступят к исследованию с участием добровольцев.