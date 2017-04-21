Российские ученые создадут обезболивающее, не вызывающее привыкания

«Применяемые в клинической практике обезболивающие препараты не удовлетворяют всем требованиям эффективности и безопасности (гастро-, нефро-, гепато-, гематотоксичность, развитие привыкания и др.)», — отмечают в министерстве образования и науки.В конкурсной документации Министерства образования и науки также указано, что сегодня в подобных препаратах нуждаются десятки миллионов человек.«Число онкологических больных, пациентов с диагнозами острого инфаркта миокарда и ишемической болезни сердца, пациентов с различными травмами составляет до 13 млн человек в год. 43 млн пациентов переносят операции различной степени сложности, около 20% человечества страдает от хронического болевого синдрома в результате низкой эффективности симптоматической терапии хронической боли», — подчеркивают специалисты Минобрнауки.Известно, что анальгетик будет разработан на основе производных вещества под названием «гексаазаизовюрцитан». На сегодняшний день не существует ни одного препарата, в составе которого оно используется. Молекула, которая станет основой нового обезболивающего, была синтезирована искусственно, а ее анальгетические свойства были обнаружены в ходе изучения биологических свойств этого соединения российскими учеными.В томском НИИ фармакологии и регенеративной медицины им. Е.Д. Гольдберга и в Институте проблем химико-энергетических технологий СО РАН уже приступили к проведению доклинических исследований.— Сейчас мы начинаем исследования активности этого вещества. Есть обезболивающие, которые не вызывают привыкания, но обладают другими очень серьезными побочными эффектами: вызывают язвы и артриты, плохо влияют на кровь, — рассказал «Известиям» директор института фармакологии Вадим Жданов. — Мы надеемся, что новый препарат не будет вызывать привыкания и не будет иметь побочных действий. Об этом свидетельствуют и данные предварительных исследований.Результаты анализов, проведенных сотрудниками НИИ ФиРМ им. Е.Д. Гольдберга, выявили ярко выраженное подавляющее действие вещества на болевой синдром.«Активность тиовюрцина (такое название носит отечественная разработка. — «Известия») лишена риска развития побочных эффектов, характерных для анальгетиков центрального действия, поскольку в предварительных экспериментах доказано, что вещество не вызывает лекарственной зависимости, угнетения дыхания», — отмечается в совместной научной работе институтов — разработчиков препарата.В беседе с «Известиями» Вадим Жданов подчеркнул, что пока нельзя просчитать, будет ли новый препарат экономически доступным.— Всё зависит от технологий, от исходных материалов. Технология еще дорабатывается, — сказал специалист.Клинический фармаколог Юлия Филиппова отметила, что «одним из нежелательных побочных эффектов анальгетиков, применяемых при хроническом болевом синдроме у онкобольных, является развитие толерантности, или привыкания к препарату».— При этом отмечается снижение продолжительности и качества анальгезии (уменьшение болевой чувствительности. — «Известия»), что зачастую требует повышения дозы лекарственного средства. В этой связи появление на фармацевтическом рынке препарата, не обладающего данным нежелательным эффектом, но обеспечивающим при этом качественное обезболивание, позволит оптимизировать подходы к терапии болевого синдрома у данной категории больных, — заявила эксперт.Главный врач-онколог Европейской клиники хирургии и онкологии Андрей Пылев считает, что в первую очередь необходимо решить проблему обеспечения и доступности обезболивающих препаратов для онкобольных.— На сегодняшний день существует много качественных обезболивающих для этой категории. При правильном использовании и под присмотром специалистов они не вызывают привыкания. Кроме того, в любом случае эти препараты не получится использовать ни для чего другого, кроме как по назначению, — добавил специалист.Препарат разрабатывается в рамках федеральной целевой программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу». Отметим, что молекула нового вещества была получена еще в 2015 году. Тогда открытие попало в «100 лучших изобретений России-2015».