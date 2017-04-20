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20 апреля 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Россиянки предрасположены к раку груди
По мнению ученых, рак груди грозит каждой десятой женщине в России.
Специалисты из медико-генетического центра Genotek заявляют, что геном примерно 11% российских женщин содержит в себе хотя бы одну мутацию, повышающую шансы на развитие рака груди и яичников, сообщает пресс-служба компании.

"Мы провели это исследование не для того, чтобы напугать женщин, а для того, чтобы показать, что знание своей генетики поможет разработать программу профилактики этого опасного заболевания. Каждый год у 60 000 российских женщин диагностируется рак молочной железы. Обнаружение генетических мутаций — это не диагноз и не приговор", — слова Валерия Ильинского, автора исследования и генерального директора Genotek приводят РИА Новости.

На сегодняшний день рак груди является наиболее распространенным типом злокачественных опухолей среди женщин. По оценкам ВОЗ, от него умирает порядка 500 тысяч женщин ежегодно. Проблема с лечением рака груди заключается в том, что обнаружение рака груди на ранних стадиях развития затруднено из-за несовершенства методов диагностики – маммография корректно обнаруживает его лишь в 12% случаев.

Генетически исследования последних лет показывают, что опухоли молочной железы чаще всего развиваются у женщин, являющихся носителями мутаций в небольшом наборе генов, таких как BRCA1, BRCA2, PTEN и ряда других участков ДНК, отвечающих за починку поврежденных хромосом и "самоуничтожение" клеток при фатальной поломке генома. Знание того, какие именно гены содержат в себе повреждения, крайне важно для подбора терапии при лечении рака, так как разные наборы мутаций заметно меняют то, как раковые клетки реагируют на химиотерапию.

Как рассказывает Ильинский, ученые, работающие в Genotek, воспользовались обширным архивом геномов ее клиенток для того, чтобы понять, как часто мутации этих генов встречается в геномах женщин России. Для подобного анализа генетики использовали данные, накопленные за прошлый год, за который примерно тысяча женщин в возрасте от 18 до 45 лет проходили генетическое тестирование в стенах компании.

Чаще всего встречались мутации в одной из копий генов BRCA1 и BRCA2 – повреждения в этих участках ДНК имелись у примерно 2% и 4% россиянок. Мутации в этих генах повышают вероятность развития рака груди почти на 80%, и их носителям следует регулярно проверять себя у врачей и следовать их рекомендации по профилактике и превентивному лечению. Эти же гены, как отметили в Genotek, повышают вероятность развития рака яичников.

Число носительниц опасных мутаций в других генах было заметно меньшим — к примеру, ген PTEN, отвечащий за подавление опухолей и расположенный на 10 хромосоме, был поврежден у 0,12% женщин. Еще один ген, ATM, отвечающий за починку двойных разрывов в цепочке ДНК, был сломан у почти 1% россиянок. Доли прочих генов были еще ниже, однако в совокупности подобные мутации встречаются примерно у 11 из 100 жительниц РФ.

Борьба с раком груди, как рассказывает Елена Тощакова, врач общей практики Genotek, чаще всего бывает успешной на первых этапах его развития, и крайне тяжелой на III-IV стадии, когда опухоль начинает метастазировать и проникать в остальные части организма. В первом случае, как она поясняет, выживает более 95% женщин, а последнем – меньше половины.

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