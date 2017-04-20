Ежегодно Россия тратит 1 миллиард рублей на помощь отравившимся суррогатным алкоголем

«В стационарах и в амбулаторных медицинских организациях в год имеем свыше 120 тысяч обращений по отравлению суррогатами алкоголя. Расходы здравоохранения на этих пациентов составляют более одного миллиарда рублей, даже не считая летальные исходы, которые в том году потрясли всю страну», - заявил Михаил Мурашко.По статистике, каждое четвертое отравление алкоголем в России заканчивается смертью. За 9 месяцев 2016 года в России было зарегистрировано более 36 тысяч алкогольных отравлений, около 9 тысяч из них закончились смертью. Ведущее место в структуре отравлений занимают отравления этанолом (76 % от всех случаев отравления спиртосодержащими жидкостями), однако за последние годы возросло количество отравлений метанолом - ежегодно регистрируется порядка 1,2 тысячи случаев.