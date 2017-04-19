Разработано новое лекарство от клещевого энцефалита

«Но что нас очень сильно удивило, что он оказался абсолютно не токсичен. Мы использовали 20-и и 100-кратную дозировку и никаких токсических эффектов не зафиксировали, в то время как сывороточный препарат (иммуноглобулин) даже при значительно меньших дозировках уже показывал», - сказала Тикунова.Она отметила, что препарат Энцемаб показал не только лечебное, но и протективное свойство - в перспективе его можно использовать для экстренной вакцинации или даже до контакта с клещом, перед походом в лес.Лекарственный препарат был разработан сибирскими учеными на основе химерного антитела. Для его производства, в отличие от иммуноглобулина, не требуется донорская кровь.