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19 апреля 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Разработано новое лекарство от клещевого энцефалита
Препарат показал не только лечебное, но и протективное свойство - в перспективе его можно использовать для экстренной вакцинации или даже до контакта с клещом, перед походом в лес.
До конца года сотрудники Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН намерены запросить в Минздраве разрешение на проведение клинических исследований I фазы лекарственного препарата против клещевого энцефалита Энцемаб, передает ТАСС.

По словам заведующей лабораторией молекулярной микробиологии ИХБФМ СО РАН Нины Тикуновой, на проведение первой фазы КИ необходимо финансирование в размере 170-200 тыс. евро. Как показали доклинические исследования на мышах, экспериментальное средство в 500 раз сильнее используемой сейчас сыворотки иммуноглобулина.


«Но что нас очень сильно удивило, что он оказался абсолютно не токсичен. Мы использовали 20-и и 100-кратную дозировку и никаких токсических эффектов не зафиксировали, в то время как сывороточный препарат (иммуноглобулин) даже при значительно меньших дозировках уже показывал», - сказала Тикунова.

Она отметила, что препарат Энцемаб показал не только лечебное, но и протективное свойство - в перспективе его можно использовать для экстренной вакцинации или даже до контакта с клещом, перед походом в лес.

Лекарственный препарат был разработан сибирскими учеными на основе химерного антитела. Для его производства, в отличие от иммуноглобулина, не требуется донорская кровь.

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