Ученые займутся разработкой недорогих онкопрепаратов

Основным обоснованием высоких цен являются материальные затраты на проведение крупных клинических исследований для получения одобрения регуляторных органов. Однако данное обоснование все реже можно применить к современным методам лечения рака.Один из авторов проекта и руководитель Института исследований рака Великобритании Пол Воркман совместно с исследователями из Онкологического центра им. М.Д.Андерсона при Техасском университете и Голландского институт рака (Нидерланды) выступил с инициативой все больше доверять разработку лекарственных средств научному сообществу. В настоящее время многие достижения в области лечения онкологии совершаются в научных лабораториях.По всему миру существует около 150 научных центов разработки лекарственных средств, 80% которых занимаются разработкой онкологических препаратов. По мнению авторов проекта, в будущем такие центры должны будут позаботиться не только о том, чтобы выпустить свое открытие на рынок, но также, в рамках переговоров с коммерческими партнерами, устанавливать предел максимального увеличения цены на препараты.