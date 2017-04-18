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18 апреля 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Ученые смогут объяснить, почему лечение ВИЧ неэффективно
Новое понимание природы вируса позволит создать лекарство от него.
Ученые из Университета Северной Каролины совершили прорыв в деле лечения ВИЧ, доказав, что вирус успешно размножается в двух типах клеток крови, а не в одном. Ученые доказали, что вирус ВИЧ способен выживать в менее исследованном типе белых кровяных клеток.

До последнего времени все исследования в области лечения ВИЧ опирались на блокировании вируса в Т-клетках - разновидности белых клеток, важных для иммунной системы. И вот теперь удалось выяснить, что вирус также присутствует в макрофагах - крупных белых клетках, содержащихся в мозге, печени, легких и костном мозге. Это открытие может объяснить, почему, несмотря на масштабные исследования в деле подавления вируса, ни одно средство лечения ВИЧ не оказалось эффективным в деле полного избавления от него, передает medikforum.ru.

Теоретически это значит, что любые успешные средства лечения ВИЧ должны изначально нацеливаться на две разновидности клеток. Сегодня ВИЧ-инфицированные пациенты получают лекарства в рамках ВААРТ, но эти ежедневные таблетки могут лишь замедлить развитие вируса. Полного излечения добиться не удается. ВААРТ позволяет довести вирусную нагрузку до неопределяемого уровня, при котором заражение ВИЧ невозможно. К сожалению, лекарства не дают избавлять ВИЧ-инфицированных от вируса окончательно.

Весной прошлого года те же самые американские исследователи доказали, что макрофаги в тканях поддерживают выживаемость ВИЧ в организме вне зависимости от Т-клеток человека. Но к тому моменту не было известно, каким образом макрофаги реагируют на антиретровирусную терапию. Кроме того, ученые не были уверены в том, являются ли макрофаги резервуарами для ВИЧ после лечения, или они просто поддерживают вирус. Теперь ответы на все эти важные вопросы получены, и наука может более эффективно работать над новым поколением лекарств против ВИЧ.

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