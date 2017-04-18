Ученые смогут объяснить, почему лечение ВИЧ неэффективно

Теоретически это значит, что любые успешные средства лечения ВИЧ должны изначально нацеливаться на две разновидности клеток. Сегодня ВИЧ-инфицированные пациенты получают лекарства в рамках ВААРТ, но эти ежедневные таблетки могут лишь замедлить развитие вируса. Полного излечения добиться не удается. ВААРТ позволяет довести вирусную нагрузку до неопределяемого уровня, при котором заражение ВИЧ невозможно. К сожалению, лекарства не дают избавлять ВИЧ-инфицированных от вируса окончательно.Весной прошлого года те же самые американские исследователи доказали, что макрофаги в тканях поддерживают выживаемость ВИЧ в организме вне зависимости от Т-клеток человека. Но к тому моменту не было известно, каким образом макрофаги реагируют на антиретровирусную терапию. Кроме того, ученые не были уверены в том, являются ли макрофаги резервуарами для ВИЧ после лечения, или они просто поддерживают вирус. Теперь ответы на все эти важные вопросы получены, и наука может более эффективно работать над новым поколением лекарств против ВИЧ.