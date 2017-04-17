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17 апреля 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
«Умные бинты» будут сообщать врачу информацию о здоровье пациента
В ткань бинта вделаны сенсоры, работающие по системе 5G. Благодаря им врач сможет получать сообщения с информацией о самочувствии больного.
Ученые из Великобритании начинают испытания «умных бинтов», которые благодаря встроенным сенсорам системы 5G помогут следить за состоянием здоровья пациента и отсылать сообщения об этом врачу напрямую, передает РИА АМИ.
Изобрести «умные бинты» удалось с помощью нанотехнологий и 3D-принтеров. В ткань перевязочного материала вмонтированы специальные сенсоры, которые работают по системе 5G. Они способны анализировать показатели физического состояния больного, следить за процессом заживления ран и оценивать другие параметры здоровья.

Данные, которые собираются с помощью «умных бинтов», будут поступать врачу через специальное приложение на смартфоне. По словам ученых, такое изобретение поможет медикам быстрее поставить диагноз и назначить правильный курс лечения.

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