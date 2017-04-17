«Умные бинты» будут сообщать врачу информацию о здоровье пациента

Изобрести «умные бинты» удалось с помощью нанотехнологий и 3D-принтеров. В ткань перевязочного материала вмонтированы специальные сенсоры, которые работают по системе 5G. Они способны анализировать показатели физического состояния больного, следить за процессом заживления ран и оценивать другие параметры здоровья.Данные, которые собираются с помощью «умных бинтов», будут поступать врачу через специальное приложение на смартфоне. По словам ученых, такое изобретение поможет медикам быстрее поставить диагноз и назначить правильный курс лечения.