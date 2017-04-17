Люди с витилиго способны эффективней противостоять раку кожи

Оказалось, что иммунные клетки – Т-лимфоциты, которые были найдены в белых пятнах кожи больных витилиго, вырабатываются в ответ на развитие у них опухолей и убивают раковые клетки. По словам медиков, это очень неожиданное открытие, так как Т-клетки, которые борются против рака, обычно располагаются только в органах иммунной системы – селезенке, лимфатических узлах, крови. Но данное исследование опровергает это убеждение, показывая, что противоопухолевый иммунитет работает и в коже.Исследование проводилось только на мышах, но ученые планируют искать эти кожные иммунные клетки у и людей, страдающих одновременно раком кожи и витилиго. По словам исследователей, необходимо также определить, присутствуют ли эти клетки в других органах, куда распространились метастазы меланомы.