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17 апреля 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Люди с витилиго способны эффективней противостоять раку кожи
У пациентов с меланомой, страдающих одновременно витилиго, больше шансов победить рак.
Витилиго – это аутоиммунное заболевание, сопровождающееся нарушение пигментации. У больных на отдельных участках кожи исчезает пигмент меланин. В результате на теле появляются белые пятна.

Предыдущие исследования показали, что у людей с меланомой, страдающих одновременно витилиго, больше шансов победить рак. Теперь ученые из Дартмутской медицинской школы выяснили, почему так происходит. Исследование опубликовано в журнале Science Immunology, передает indicator.ru.
Оказалось, что иммунные клетки – Т-лимфоциты, которые были найдены в белых пятнах кожи больных витилиго, вырабатываются в ответ на развитие у них опухолей и убивают раковые клетки. По словам медиков, это очень неожиданное открытие, так как Т-клетки, которые борются против рака, обычно располагаются только в органах иммунной системы – селезенке, лимфатических узлах, крови. Но данное исследование опровергает это убеждение, показывая, что противоопухолевый иммунитет работает и в коже.

Исследование проводилось только на мышах, но ученые планируют искать эти кожные иммунные клетки у и людей, страдающих одновременно раком кожи и витилиго. По словам исследователей, необходимо также определить, присутствуют ли эти клетки в других органах, куда распространились метастазы меланомы.

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