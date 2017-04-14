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14 апреля 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Ученые создали умное обезболивающее
Препарат JF-NP-26 - это молекула, которая в любой момент может быть активирована светом.
Ученые Университета Барселоны разработали новое обезболивающее, которое активируется под воздействием света. Причем, побочные эффекты не зарегистрированы даже в тех случаях, когда доза лекарства была высокой, сообщает РИА АМИ.
Разработанный препарат JF-NP-26 — это молекула, которая в любой момент может быть активирована светом, источником которого ученые выбрали оптическое волокно. Воздействие света на препарат высвобождает активную молекулу (raseglurant), которая блокирует метаботропные глутаматные рецепторы (mGlu5), отвечающие за распространение нейрональной боли. Блокирование этих рецепторов не дает боли достичь головного мозга, рассказал профессор барселонского университета Франциско Серуэла.

По словам ученых, препарат, который уже протестирован на животных, позволит решить ряд проблем, таких как медленное распределение, низкая точность, трудности корректировки дозы.

JF-NP-26 не принадлежит ни к какой группе препаратов из классического списка обезболивающих: нестероидные противовоспалительные препараты (парацетамол, ибупрофен и т.д.) и опиоиды (морфин, фентанил), сообщил Серуэла.

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