Поиск донора костного мозга за рубежом предложили включить в программу бесплатной медпомощи

Такая процедура не входит в программу бесплатной медицинской помощи и стоит довольно дорого — около 18 тысяч евро. Депутат попросил Ольгу Голодец рассмотреть возможность включения процедуры поиска и активации донора костного мозга в комплекс мероприятий по трансплантации костного мозга или же внести процедуру как отдельный вид высокотехнологической медпомощи в программу госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.Пересадка костного мозга от донора — последний шанс для многих больных с лейкозами, тяжелыми формами анемий, различными опухолями, генетическими заболеваниями и т. д. В первую очередь проверяют родственников пациентов, но шансы найти подходящего донора среди них невелики: в случае братьев и сестер вероятность составляет один к четырем, а у родителей и детей — еще меньше. Когда родственники не могут подойти, пациенту ищут генетически сходного неродственного донора.Найти донора можно в Национальном регистре имени Васи Перевощикова, который в настоящее время состоит из десяти российских и одного казахстанского регистров и насчитывает 49 484 донора.