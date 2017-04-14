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14 апреля 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Поиск донора костного мозга за рубежом предложили включить в программу бесплатной медпомощи
Сейчас такая процедура не входит в программу бесплатной медицинской помощи и стоит довольно дорого - около 18 тысяч евро.
Процедуру поиска донора костного мозга в международных базах попросили включить в программу бесплатной медицинской помощи. Обращение вице-премьеру РФ Ольге Голодец направил глава фракции «Единая Россия» в парламенте Санкт-Петербурга Александр Тетердинко.

Депутат объяснил, что жители Санкт-Петербурга и общественные организации обращаются к партии с просьбами помочь оплатить процедуру поиска донора костного мозга для ребенка в международных базах, передает takiedela.ru.

Такая процедура не входит в программу бесплатной медицинской помощи и стоит довольно дорого — около 18 тысяч евро. Депутат попросил Ольгу Голодец рассмотреть возможность включения процедуры поиска и активации донора костного мозга в комплекс мероприятий по трансплантации костного мозга или же внести процедуру как отдельный вид высокотехнологической медпомощи в программу госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Пересадка костного мозга от донора — последний шанс для многих больных с лейкозами, тяжелыми формами анемий, различными опухолями, генетическими заболеваниями и т. д. В первую очередь проверяют родственников пациентов, но шансы найти подходящего донора среди них невелики: в случае братьев и сестер вероятность составляет один к четырем, а у родителей и детей — еще меньше. Когда родственники не могут подойти, пациенту ищут генетически сходного неродственного донора.

Найти донора можно в Национальном регистре имени Васи Перевощикова, который в настоящее время состоит из десяти российских и одного казахстанского регистров и насчитывает 49 484 донора.



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