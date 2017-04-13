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13 апреля 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Антиоксиданты помогут в лечении рассеянного склероза
Окислительный стресс совместно с дисфункцией митохондрий вовлечены в патогенез рассеянного склероза и имеют ключевое значение в его развитии.
Использование антиоксидантов может оказаться эффективным при терапии рассеянного склероза. Об этом говорится в обзорной работе сотрудников научно-исследовательского института физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского МГУ имени М.В.Ломоносова, опубликованной в журнале Current Medicinal Chemistry.

Окислительный стресс совместно с дисфункцией митохондрий вовлечены в патогенез рассеянного склероза и имеют ключевое значение в его развитии. Поэтому использование митохондриально-направленных антиоксидантов может оказаться эффективным при терапии рассеянного склероза, передает РИА АМИ.

Авторы провели анализ опубликованных работ, чтобы оценить роль окислительного стресса и митохондриальных нарушений в развитии рассеянного склероза.

Проблема рассеянного склероза остается одной из самых актуальных в неврологии благодаря тому, что заболевание распространено среди молодых дееспособных людей (от 15 до 40 лет) и неизбежному развитию инвалидности на определенной стадии болезни. Рассеянный склероз (РС) характеризуется нейровоспалением, демиелинизацией и нейродегенерацией белого и серого веществ мозга.

«Олигодендроциты — клетки макроглии, образующие миелиновую оболочку нейрональных отростков, аксонов, — мало способны генерировать антиоксиданты при РС-индуцированном окислительном стрессе. Это происходит благодаря ослабленному компенсаторному механизму, высокому содержанию полиненасыщенных жирных кислот, наличию внутриклеточного железа и незначительной концентрации акцепторов радикалов в олигодендроцитах.

Очевидно, поэтому, будучи наиболее подверженными деградации, обусловленной окислительным стрессом, эти клетки играют ключевую роль в развитии нейродегенеративных заболеваний. Реальные механизмы демиелинизации и нейродегенерации остаются неясными, однако становится все более очевидным, что окислительный стресс и дисфункция митохондрий имеют ключевое значение в развитии рассеянного склероза и многих нейродегенеративных заболеваний», — рассказала Елена Фетисова, один из авторов исследования.

Авторы исследования заключают, что использование вновь синтезированных митохондриально-направленных антиоксидантов в комплексной терапии РС, возможно, окажется продуктивным подходом к лечению этого заболевания ввиду эффективности чрезвычайно низких доз препаратов и одновременного сочетания в них антивоспалительной и нейропротекторной активностей.



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