Антиоксиданты помогут в лечении рассеянного склероза

Авторы провели анализ опубликованных работ, чтобы оценить роль окислительного стресса и митохондриальных нарушений в развитии рассеянного склероза.Проблема рассеянного склероза остается одной из самых актуальных в неврологии благодаря тому, что заболевание распространено среди молодых дееспособных людей (от 15 до 40 лет) и неизбежному развитию инвалидности на определенной стадии болезни. Рассеянный склероз (РС) характеризуется нейровоспалением, демиелинизацией и нейродегенерацией белого и серого веществ мозга.«Олигодендроциты — клетки макроглии, образующие миелиновую оболочку нейрональных отростков, аксонов, — мало способны генерировать антиоксиданты при РС-индуцированном окислительном стрессе. Это происходит благодаря ослабленному компенсаторному механизму, высокому содержанию полиненасыщенных жирных кислот, наличию внутриклеточного железа и незначительной концентрации акцепторов радикалов в олигодендроцитах.Очевидно, поэтому, будучи наиболее подверженными деградации, обусловленной окислительным стрессом, эти клетки играют ключевую роль в развитии нейродегенеративных заболеваний. Реальные механизмы демиелинизации и нейродегенерации остаются неясными, однако становится все более очевидным, что окислительный стресс и дисфункция митохондрий имеют ключевое значение в развитии рассеянного склероза и многих нейродегенеративных заболеваний», — рассказала Елена Фетисова, один из авторов исследования.Авторы исследования заключают, что использование вновь синтезированных митохондриально-направленных антиоксидантов в комплексной терапии РС, возможно, окажется продуктивным подходом к лечению этого заболевания ввиду эффективности чрезвычайно низких доз препаратов и одновременного сочетания в них антивоспалительной и нейропротекторной активностей.