Ученые научились определять опасность новых вирусов гриппа

Вирус гриппа отличается большой изменчивостью, а также тем, что его промежуточными хозяевами являются животные. Однако люди болеют не всеми видами птичьего гриппа, что не всегда удается заранее предсказать. Ученые из университета Фрайбурга (Германия) придумали метод, существенно упрощающий процедуру тестирования вирусов, передает medikforum.ru.