В России стало меньше фальшивых лекарств

«Внедрен выборочный контроль качества лекарственных средств, что позволило существенно снизить долю фальсификата на российском рынке — в 2016 году до менее чем 0,01%», — сказала Скворцова в ходе итогового заседания коллегии Минздрава РФ.Министр подчеркнула, что фальсифицированную контрафактную продукцию полностью истребить позволит «автоматизированная система мониторинга движения лекарств от производителя к потребителю с использованием маркировки», которую Минздрав разработал совместно с ФНС.«К концу 2018 года поэтапно 100% выпускаемых в обращение лекарственных препаратов будут промаркированы», — добавила она.