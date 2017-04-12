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12 апреля 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
В России стало меньше фальшивых лекарств
Комплексная система обеспечения качества, эффективности и безопасности лекарственных препаратов в РФ позволила значительно снизить долю фальшивых препаратов.
Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова, передают РИА Новости. По ее словам сегодня можно утверждать, что в нашей стране сформирована комплексная система обеспечения качества, эффективности и безопасности лекарственных препаратов.
«Внедрен выборочный контроль качества лекарственных средств, что позволило существенно снизить долю фальсификата на российском рынке — в 2016 году до менее чем 0,01%», — сказала Скворцова в ходе итогового заседания коллегии Минздрава РФ.

Министр подчеркнула, что фальсифицированную контрафактную продукцию полностью истребить позволит «автоматизированная система мониторинга движения лекарств от производителя к потребителю с использованием маркировки», которую Минздрав разработал совместно с ФНС.

«К концу 2018 года поэтапно 100% выпускаемых в обращение лекарственных препаратов будут промаркированы», — добавила она.

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