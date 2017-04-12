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12 апреля 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Человеческий мозг копирует воспоминания
Ученые выяснили, что в формировании воспоминаний участвуют две части мозга, которые независимо друг от друга занимаются сбором и хранением личных переживаний.
Запоминая каждое событие, мозг создает не одну, а две его копии: одно воспоминание используется в оперативной работе, другое откладывается в долгосрочную память, заявили исследователи Массачусетского технологического института в США.

По словам экспертов, в формировании воспоминаний участвуют две части мозга, которые независимо друг от друга занимаются сбором и хранением личных переживаний. Краткосрочные воспоминания создает гиппокамп, а кора сохраняет долговременные воспоминания, передает РИА АМИ.

Долгое время считалось, что все воспоминания создаются в краткосрочной памяти, а затем медленно превращаются в пожизненную версию, перемещаясь из гиппокампа в кору. Недавние эксперименты на мышах заставили исследователей в корне изменить свое мнение. Ученые наблюдали, как формируются воспоминания в клетках мозга, а затем определили схему управления отдельными нейронами, включающими и выключающими воспоминания.

Согласно исследованиям, воспоминания формировались одновременно и в гиппокампе и в коре. Причем долгосрочная память, сформированная в коре, не использовалась в течение нескольких последующих дней. Причем после того как ученые с помощью шока отключили краткосрочную память, событие было полностью забыто.

По словам экспертов, новые исследования полностью противоречат основной теории памяти, которая господствовала в течение нескольких десятков лет. Тем не менее, они были признаны заслуживающими самого пристального внимания, так как могут помочь в диагностике и лечении таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера или старческое слабоумие, а в дальнейшем — в лечении пациентов с самыми разными заболеваниями головного мозга.

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