Человеческий мозг копирует воспоминания

Долгое время считалось, что все воспоминания создаются в краткосрочной памяти, а затем медленно превращаются в пожизненную версию, перемещаясь из гиппокампа в кору. Недавние эксперименты на мышах заставили исследователей в корне изменить свое мнение. Ученые наблюдали, как формируются воспоминания в клетках мозга, а затем определили схему управления отдельными нейронами, включающими и выключающими воспоминания.Согласно исследованиям, воспоминания формировались одновременно и в гиппокампе и в коре. Причем долгосрочная память, сформированная в коре, не использовалась в течение нескольких последующих дней. Причем после того как ученые с помощью шока отключили краткосрочную память, событие было полностью забыто.По словам экспертов, новые исследования полностью противоречат основной теории памяти, которая господствовала в течение нескольких десятков лет. Тем не менее, они были признаны заслуживающими самого пристального внимания, так как могут помочь в диагностике и лечении таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера или старческое слабоумие, а в дальнейшем — в лечении пациентов с самыми разными заболеваниями головного мозга.