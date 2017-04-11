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11 апреля 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Посттравматический синдром можно лечить антибиотиками
Под действием антибиотика общего действия досксициклина в мозгу нарушается процесс формирования страхов и негативных ассоциаций.
Доксициклин, обычный антибиотик общего действия, оказался способным помочь в лечении и профилактике посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Как оказалось, под действием препарата в мозгу нарушается процесс формирования страхов и негативных ассоциаций. Об этом сообщили исследователи университетского колледжа Лондона и университета Цюриха, передает РИА АМИ.
Ученые провели эксперименты с участием 76 здоровых добровольцев. Одной группе давали антибиотик доксициклин, другой — пустышки плацебо. В ходе эксперимента добровольцев сажали перед компьютером, на экране которого мигали синие и красные пятна. Во время появления пятна красного цвета испытуемые получали болезненный удар электротоком. После 160 миганий пятен в случайном порядке участники прочно связывали красный цвет с шоковым ударом.

Через неделю добровольцы повторили эксперимент. На этот раз обошлось без электрического тока, однако во время появления пятна любого цвета раздавался громкий звук, на который испытуемые реагировали инстинктивным миганием глаз. После этого ученые выделили случаи более интенсивного мигания, связанного со страхом памяти, то есть уровень ответа на звуки, в сопровождении пятен разного цвета. Выяснилось, что пациенты, принимающие антибиотик, на 60% реже выказывали повышенную реакцию, связанную с воспоминанием о возможной боли, чем принимавшие плацебо. Другие способности мозга, в том числе сенсорная память и внимание, не пострадали.

По мнению ученых, антибиотик блокирует определенные белки, так называемые «матричные энзимы», с помощью которых наш мозг формирует воспоминания.

Как пояснил директор исследовательской группы профессор университета Лондона Доминик Бах, это исследование может лечь в основу принципиально новой стратегии лечения ПТСР. «Исчезновение воспоминаний о страхе, — сказал он, — это не удаление из памяти того, что произошло на самом деле. Участники эксперимента не забыли, что получали удар током при красных вспышках, но они «забыли» о животном страхе перед красным пятном. Страх при угрожающих ситуациях является важной способностью человека — он помогает избежать опасности. Но программирование страха может причинить огромные страдания, в частности ПТСР, которое порождается сверхактивной памятью о страхе и включает в себя широкий спектр негативных психологических симптомов, развившихся после травмирующего события».

В настоящее время исследователи собираются изучить потенциальную возможность реформировать с помощью доскициклина пугающие воспоминания, то есть изменить воспоминания или ассоциации настолько, что пациент будет чувствовать себя адекватно, даже если снова попадет в сходные травмирующие обстоятельства.


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