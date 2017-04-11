Разработан новый тип противоракового средства

В ходе работы после приготовления наночастиц Цит-КЛ ученые использовали следующие методы: оценку свойств наночастиц с целью стандартизации, исследование их каталитической активности (способности к образованию свободных радикалов липидов), оценку их действия на культуру раковых клеток.Вклад авторов работы из МГУ состоит в создании аппаратуры для кинетических исследований хемилюминесценции, в разработке методов приготовления наночастиц в различных средах, а также в разработке метода обнаружения радикалов липидов, основанного на измерении кинетики хемилюминесценции в присутствии сенсибилизаторов. Результаты работы ученых описаны в журнале Pharmaceutical Research.«Работу предлагается продолжить с целью создания противоракового средства принципиально нового типа, в основу которого положен комплекс Цит-КЛ. Этот комплекс существует и в нормальных клетках, где он используется для запуска апоптоза, регулируемого организмом. Планируется также разработать средства направленной доставки препарата к раковым клеткам», — заключил ученый. Работа проходила в сотрудничестве с учеными из ФНИЦ Кристаллография и фотоника РАН и из Северо-Восточного университета, США.