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11 апреля 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Разработан новый тип противоракового средства
Сотрудники факультета фундаментальной медицины МГУ имени М.В.Ломоносова создали вещество, которое содержит наночастицы комплекса цитохрома с фосфолипидом кардиолипином.
«Частицы комплекса цитохрома с фосфолипидом кардиолипином (Цит-КЛ) вызывали программируемую гибель раковых клеток, причем этому подверглись не только «нормальные» раковые клетки, но и клетки, в которых была выработана резистентность к другим противораковым препаратам. Было показано, что действие частиц основано на их каталитической активности — способности образовывать свободные радикалы липидов в присутствии пероксида водорода или пероксида самих липидов», — рассказал Юрий Владимиров, автор статьи, доктор биологических наук, заведующий кафедрой медицинской биофизики факультета фундаментальной медицины МГУ, передает agingfree.org.
В ходе работы после приготовления наночастиц Цит-КЛ ученые использовали следующие методы: оценку свойств наночастиц с целью стандартизации, исследование их каталитической активности (способности к образованию свободных радикалов липидов), оценку их действия на культуру раковых клеток.

Вклад авторов работы из МГУ состоит в создании аппаратуры для кинетических исследований хемилюминесценции, в разработке методов приготовления наночастиц в различных средах, а также в разработке метода обнаружения радикалов липидов, основанного на измерении кинетики хемилюминесценции в присутствии сенсибилизаторов. Результаты работы ученых описаны в журнале Pharmaceutical Research.

«Работу предлагается продолжить с целью создания противоракового средства принципиально нового типа, в основу которого положен комплекс Цит-КЛ. Этот комплекс существует и в нормальных клетках, где он используется для запуска апоптоза, регулируемого организмом. Планируется также разработать средства направленной доставки препарата к раковым клеткам», — заключил ученый. Работа проходила в сотрудничестве с учеными из ФНИЦ Кристаллография и фотоника РАН и из Северо-Восточного университета, США.

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